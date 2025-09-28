D. Américo Aguiar: migrantes não podem ser “bola de pingue-pongue”

É com uma salva de palmas que arrancam às 11h30 as celebrações. “Viva o ano jubilar!”, grita-se no pavilhão improvisado de capela. A esta hora nem todos os 600 lugares estão preenchidos. Talvez metade. O vento e a chuva que assolam Almada podem ter tido como consequência a desistência de alguns eventuais interessados. Mas é também verdade que esse vento e essa chuva contrastam em absoluto com a alegria trazida pelo coro da cerimónia, dos setubalenses da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Juntos como irmãos, membros de uma Igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor” é o verso inicial do cântico escolhido para a entrada. O Jubileu dos Migrantes, organizado pela Diocese de Setúbal, tinha como cabeça-de-série a missa celebrada pelo bispo da região, o Cardeal D. Américo Aguiar. “Obrigado pela coragem, por estarem aqui”, começa por dizer. Em representação das comunidades migrantes há bandeiras de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São-Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Índia, Reino Unido, Itália, França ou Ucrânia. A homília arranca com o mesmo tom da saudação inicial: “Apesar dos obstáculos meteorológicos, são rijos, obrigado por não terem debandado”. 19 minutos de discurso focados essencialmente no papel fundamental que o outro deve representar na vida de cada um.

"Juntos como irmãos, membros de uma Igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor” é o verso inicial do cântico escolhido para a entrada. Foto: João Maldonado/RR O Cardeal relembra o desafio feito por Jesus de “amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”. Foto: João Maldonado/RR O programa terminou com um almoço partilhado pela comunidade nas imediações do recinto, seguido de uma atuação composta por coros multiculturais e acompanhada por testemunhos e convívio entre os participantes. Foto: João Maldonado/RR

Na semana passada celebrou-se na diocese o Jubileu das Famílias e este fim-de-semana celebra-se também em Roma o Jubileu dos Catequistas. Para D. Américo Aguiar trata-se do exemplo perfeito de distintas realidades que representam o que deve ser a prioridade – as pessoas. O Cardeal relembra o desafio feito por Jesus de “amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”. Ao mundo deixa um aviso sobre o que está a faltar e sobre o que, na sua opinião, poderia resolver tantos conflitos: “Verdadeiramente sentirmo-nos irmãos, independentemente da origem, da cor-de-pele, dos traços culturais ou da língua, quantos mais diferentes mais ricos”. “Quando cada um descobre qual é o seu sonho, qual é o projeto que Deus tem, temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para que esse próximo concretize esse sonho”, explica o bispo de Setúbal sobre a obrigatoriedade a que todos os católicos são chamados de descobrir a vocação e de ajudar os outros a descobrirem a sua (que, refere, pode ser plural, passando por profissões ou estados civis, numa multiplicidade de formas a que todos são chamados a ser felizes).

O discurso prossegue e D. Américo vai ficando cada vez mais claro na mensagem que pretende deixar: o outro não deve ser visto como “uma ameaça, um concorrente, um recurso humano ou mão-de-obra”, mas sim como um irmão, filho de Deus, unido numa fraternidade universal. Por fim, o bispo de Setúbal deixa um desafio aos participantes: que olhem para os lados, para a frente e para trás e encontrem “o rosto de Cristo vivo em cada um dos nossos irmãos”.

À margem da celebração, já depois da missa e antes do almoço, D. Américo é questionado pelos jornalistas sobre como vivem os migrantes na diocese que lidera. O bispo é perentório ao afirmar que “a questão dos migrantes nunca foi um problema, foi sempre uma oportunidade de nos aproximarmos e de nos conhecermos e respeitarmos”. Avançando ainda, baseando-se nos últimos Censos, de que neste território “podemos estar a falar de 25% de irmãos e irmãs que gastaram mais quilómetros para estar aqui juntos”. Enquanto na secção política da sociedade se vai discutindo as leis dos migrantes e da nacionalidade, sem ainda haver um consenso claro, o Cardeal, que é um dos mais novos da Cúria, apela a regras que garantam uma integração saudável: “Em minha casa posso acolher 20 pessoas, respeitando-as, com comodidade, com os mínimos necessários para que se possam sentir bem; se eu disser que podem vir todas as que quiserem parece simpático, mas depois vão chegar 1.000, à deriva e dependentes de esquemas; temos uma franja significativa de irmãos nestas dependências, explorados por irmãos com sentimentos menos cristãos e humanizantes”. “Temos de ter regras que significam maior respeito por aqueles que vêm ao nosso encontro, se fosse viável todos sem qualquer tipo de constrangimento era bonito e simpático, mas não é possível”, reforça. A duas semanas das autárquicas, o pedido é para que os migrantes não sirvam como “bola de pingue-pongue nos debates políticos e partidários”, garantindo que cada autarca tenha “sempre em conta que estejamos a falar de pessoas, não de números, estatísticas, etnias, raças”.