​Grupo Vita nega derrapagem de prazos nos casos de abusos

O Grupo Vita concluiu cerca de 94% dos pareceres relativos a pedidos de compensação financeira por parte das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica. Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, revela que, apesar das dificuldades em ouvir as alegadas vítimas, foi possível cumprir prazos sem derrapagens. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O Grupo Vita continua a receber queixas e adianta que já recebeu cerca de 140 pedidos de ajuda. Relacionados com compensações financeiras, Rute Agulhas contabiliza 84 casos. O valor das compensações às vítimas continua por definir. Será competência da Comissão de Fixação das Compensações. Rute Agulhas não sabe se essa equipa já está a trabalhar, remetendo uma resposta para a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). A Renascença enviou, entretanto, um pedido de esclarecimento à CEP, que fez, então, publicar uma nota de esclarecimento. Nesta entrevista, Rute Agulhas reforça também a ideia de que continuam a chegar ao Grupo Vita pedidos de ajuda de casos que não estão relacionados com a Igreja.

Vamos começar por falar dos programas - o programa Girassol e o Lighthouse Game - concebidos pelo Grupo Vita. São, penso, instrumentos de prevenção. Em que consistem? Sim, o programa Girassol é destinado a crianças entre os sete e os nove anos e o Lighthouse Game um jogo digital para crianças entre os 10 e os 12, porque sabemos que nestas idades tudo o que é digital é também mais apelativo. É importante salientar que a prevenção cabe aos adultos e, por esse motivo, o Grupo Vita tem, nos últimos dois anos, trabalhado com as mais diversas estruturas da Igreja no sentido de as capacitar, de as formar, tentando criar uma Igreja mais segura e mais acolhedora. Estes programas, sendo direcionados para crianças até os 12 anos, não deixam de ter o objetivo de envolver toda a comunidade... Exatamente. Só queria salientar que, às vezes, há uma ideia errada de que o envolvimento das crianças seria pôr o ónus da responsabilidade nelas, que eram elas que tinham a responsabilidade de se manter em segurança. Claro que não: a responsabilidade é dos adultos e a responsabilidade de as manter em segurança é dos adultos. Por isso, temos trabalhado com a Igreja nesse sentido. No entanto, sabemos, depois de várias décadas de investigação feita nesta área, noutros países, que envolver as crianças de forma ativa é especialmente importante porque elas precisam de ter alguns conhecimentos e algumas competências. Não só para saber reconhecer eventuais situações abusivas, mas também para saber reagir e saber como e a quem revelar. Nós também fazemos prevenção rodoviária com as crianças, também as ensinamos a saber o que fazer se houver um sismo e é exatamente na mesma lógica de lhes dar algumas ferramentas. Por isso é importante desconstruir a ideia de que fazer prevenção da violência sexual envolvendo crianças é falar de sexo ou é falar de sexualidade ou de ideologia de género. Não é.

Prevenção da violência sexual é falar de respeito, é falar de segurança, é falar de limites, é falar de consentimento, é falar de ajudar as crianças a saberem distinguir, por exemplo, o que é um toque adequado ou inadequado, o que é um segredo seguro ou inseguro, saber o que fazer nessas situações, saber a quem revelar, saber o que fazer se pessoa a quem revela não acreditar ou achar que a criança está a inventar ou a mentir. Portanto, são estas competências que são trabalhadas nestes programas, de uma forma lúdica, porque as crianças aprendem a brincar de uma forma ativa e envolvendo, naturalmente, os adultos significativos da criança. Como vai ser feito o acompanhamento destes programas? Em outubro, vamos abrir já ações de formação, já estão disponíveis no nosso site a partir do dia 30 deste mês estas datas. Portanto, todas as pessoas, no contexto da igreja, sejam professores, catequistas, escuteiros, enfim, todo o universo de pessoas que desejem implementar estes programas vão receber uma formação online ou presencial, vamos ter as duas modalidades. Cada programa tem uma formação de cerca de três horas e só depois é disponibilizamos esse programa. Depois, o que vamos fazer durante este ano letivo? Vamos acompanhar, vamos monitorizar a implementação do programa, não só para perceber se está a ser bem implementado, que dúvidas é que podem surgir, e vamos tentar, acima de tudo, avaliar o impacto, ou seja, o que é que muda nestas crianças, porque estamos a falar de um programa e um programa não é uma ação pontual, é algo que é continuado, é um processo. As crianças precisam de tempo para amadurecer as ideias, para consolidar as suas aprendizagens e, portanto, estes programas estão desenhados para serem sequenciais e para serem aplicados, diria que em média, o ideal será uma atividade por semana. São atividades de meia hora, quarenta minutos, organizadas naturalmente em função dos diversos temas.

Como dissemos no início, este é o fim de semana dos Jubileus dos Catequistas, que também são uma parte importante ao nível da prevenção do flagelo. Como é que têm corrido os contactos entre eles e o Grupo Vita? Os catequistas têm mostrado uma disponibilidade muito grande, nas várias dioceses do país, no sentido de colaborarem connosco a dois níveis. Por um lado, pedem formação, pedem ações de capacitação e, de facto, temos um universo, já, de algumas centenas ou talvez milhares de catequistas que têm vindo a ser envolvidos nestas ações pelo país fora. Os catequistas, bem como os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, foram envolvidos na construção destes programas, ou seja, tivemos a preocupação de ir construindo estes conteúdos de modo a que fossem sendo revistos por estes embaixadores, com nós os designamos. Portanto, são pessoas da Igreja que estão relacionadas com a Igreja Católica e que têm, naturalmente, um conhecimento muito mais aprofundado sobre as dúvidas que surgem, sobre o que é a linguagem adequada... Tivemos esta preocupação de que toda a Igreja se pudesse rever nestes programas, porque foram construídos em parceria com a Igreja. Estes embaixadores têm um papel importante. E é de salientar, também, que estes programas já foram pré-testados com mais de 50 crianças, com a colaboração de algumas escolas católicas, da APEC [Associação Portuguesa de Escolas Católicas] e do SNEC [Secretariado Nacional de Educação Cristã], que têm sido parceiros muito importantes em todo o processo. As crianças trouxeram um "input" também importante: fizeram sugestões, fizeram críticas e os programas foram ajustados e melhorados em função desta fase prévia. Portanto, diria que estes programas são um produto de todos, não é só do grupo que o solicita...

E sem as resistências habituais? Por parte das crianças não há resistências absolutamente nenhumas. Aliás, quando fizemos o pré-teste do jogo digital, os miúdos saíram de lá superanimados a dizer "quando é que sai o próximo nível do jogo" e "onde é que está este jogo na App Store?" Por parte dos adultos, diria que, até terem alguma formação, há algumas resistências, há alguma hesitação, algo que tem exatamente a ver com o tema: "Será que eu me sinto confortável para abordar o tema? Será que eu sei responder às perguntas dos miúdos?" É assim a partir do momento em que trabalhamos numa ação formativa estes temas de uma forma descontraída, sem temas sexuais, porque eu acho que essa é a grande dificuldade: confundir a prevenção com a sexualidade e com o sexo. De facto, não é disso que se trata. Estes programas trabalham o corpo, trabalham os limites, trabalham os diferentes tipos de toques, segredos, pedir ajuda... No fundo, ajudamos as crianças a estabelecer relações saudáveis. O que eu queria também salientar é que estes programas não veem de forma alguma, entre aspas, "diabolizar a Igreja". Ou seja, sabemos que a maior parte dos abusos sexuais não acontece na Igreja, acontece em casa, acontece na escola. No fundo, acontece no mundo digital, nos contextos onde as crianças estão. Portanto, estes programas foram desenhados em função disso e, por isso, ao longo de todas as atividades, encontramos situações que acontecem em casa, na escola, no desporto, na net, mas também na Igreja. Mas também é na Igreja que, muitas vezes, as crianças, as personagens dos nossos programas encontram acolhimento. É, muitas vezes, ao professor ou ao catequista que pedem ajuda, que revelam. Portanto, é também importante salientar que estes programas, naturalmente, foram desenhados pensando no contexto da igreja e são os primeiros programas a nível mundial que são especialmente desenhados para o contexto da igreja. É importante salientar isso. Naturalmente, há aqui todo um enquadramento da religião, mas, depois, os temas e a forma como eles são abordados, obedecem a orientações da literatura que já são de algumas décadas.

No momento em que gravamos esta entrevista, sabemos que há uma manifestação de protesto convocada. Quando o programa for emitido, ela já terá acontecido. Há uma associação que protesta, alegadamente, pela demora na atribuição da compensação às vítimas dos abusos sexuais, entre outras questões. Pergunto: encontra razões para este protesto? Parcialmente, encontro. Encontro parcialmente porque, se pensarmos em todo o processo de atribuição das compensações, de facto, tem sido um processo moroso. Essa morosidade justifica-se, por um lado, porque estamos a entrevistar as pessoas que pediram esta compensação uma a uma. Neste momento, já entrevistámos 70 pessoas de um grupo de 84, sendo que, destas 84, houve pessoas que desistiram, houve pessoas que deixaram de contactar, houve pessoas que não se enquadravam no objetivo destas compensações, porque traziam-nos situações de abuso fora da Igreja, não eram aqui enquadráveis. E temos algumas pessoas que pediram a compensação mais recentemente, no verão. E temos pessoas a residir no estrangeiro. Isto implica um conjunto de deslocações, porque estamos a falar do norte a sul do país, Açores e Madeira, porque as comissões de instrução vão ter com as pessoas ao seu local de residência. Estas 70 entrevistas obrigaram a muitas horas da deslocação. Estamos a falar, também, de algumas pessoas que faltaram à entrevista, umas com justificação outras nem tanto, e as entrevistas tiveram que ser remarcadas. Portanto, esta primeira fase, de facto, foi morosa, porque envolve toda esta logística. E isso fez derrapar os prazos, de alguma maneira? Não, não fez, porque, se bem nos recordamos, o Grupo Vita, tendo em conta o universo de pedidos que havia e sabendo as deslocações que havia a fazer, estabeleceu o compromisso de, até o final do mês de agosto, 31 de agosto de 2025, ter os parceiros preparados para entregar ao segundo grupo. E não foi por acaso que fizemos um comunicado a 1 de setembro. Isso foi, exatamente, para dar conta do cumprimento deste prazo. Efetivamente, à data de 1 de setembro, e hoje, à data de hoje temos cerca de 94, 95% dos pareceres prontos para entregar ao grupo de fixação das compensações. Esta primeira parte, de facto, foi cumprida, não houve derrapagem.

Essa comissão de fixação de compensações já está a trabalhar? Já há alguma definição de valores? Essa é uma pergunta que tem que ser feita à CEP [Conferência Episcopal Portuguesa] porque, efetivamente, eu sei quem são as pessoas que o Grupo Vita designou para esse segundo grupo. Ao Grupo Vita foram pedidas duas pessoas, segundo o regulamento: é isso que está previsto. O Grupo Vita designava duas pessoas, a CIRP (]onferência dos Institutos Religiosos de Portugal) designa uma, a Equipa de Coordenação Nacional designa duas e a CEP designa duas. Isto dá um total de sete pessoas. Essas sete pessoas estão identificadas. Agora, se já começaram a trabalhar ou quando é que começam a trabalhar, é, de facto, à CEP que isto tem de ser perguntado. Da nossa parte, e quando eu digo da nossa parte, não estou só a falar em nome do Grupo Vita, estou a falar em nome das comissões de instrução, os pareceres estão prontos para entrega. Portanto, voltando até um bocadinho atrás, o compromisso da CEP, se bem nos recordamos, foi de que estes processos estivessem terminados até ao final de 2025, dezembro. Estamos em setembro. Portanto, aqui também não há derrapagem, diria eu. Compreendo que na perspetiva de algumas vítimas, de facto, isto é muito tempo, é verdade, há vítimas com quem eu falei há quase um ano, há quase um ano. Aí, eu percebo, mas, de qualquer das maneiras, sempre foi dito a estas pessoas os prazos que estavam previstos, tendo em conta o número de pedidos que havia. Haverá razões para protestar, então, depois de dezembro... Sim, diria que sim. Diria que, depois de dezembro, haverá razões, penso eu, para que, de facto se venha aqui cobrar este prazo que a CEP apresentou. Esta é a parte em que eu concordo com este protesto, com esta manifestação. Há outra parte de algumas críticas que têm vindo, ao de cima...

Com acesso ao parecer, por exemplo, a possibilidade ou não de aceder ao parecer? Sim, com acesso ao parecer ou quanto à forma como as entrevistas são conduzidas. Algumas pessoas disseram que nós as obrigámos a assinar um termo de confidencialidade... Enfim, há aqui algumas distorções... Aquilo que nós pedimos às pessoas, e parece-me que é um bocadinho óbvio, é que, antes de fazer uma entrevista, assinem um termo de consentimento informado. Consentimento informado significa que sabem o regulamento, que o conhecem. A quem não conhece nós lemo-lo com a pessoa ali ao nosso lado. Explicamos que nos autoriza a recolher dados, porque temos um regime de proteção de dados. Portanto, eu tenho de ter autorização da pessoa para poder escrever, tirar notas daquilo que a pessoa está a dizer e poder passar esta informação a um relatório para um segundo grupo. E também com este compromisso, é isso que esse consentimento informado diz. No final de tudo isto, até três meses no final do processo, toda esta informação é destruída exatamente para garantir a privacidade. Portanto, este é o termo de consentimento que as pessoas assinam no início, sendo que algumas pessoas levaram cópia porque pediram. Outras pessoas tiraram fotografia com o telemóvel, não há problema absolutamente nenhum, é um termo de consentimento informado sem o qual nós não avançamos. Depois, a forma como as entrevistas têm sido conduzidas, eu lamento, de facto, ler algumas inverdades, de uma forma muito explícita.. Nunca foi perguntado a ninguém se doeu. Eu estava nessa entrevista e a pessoa que estava comigo na comissão de instrução perguntou o que é que sentiu. Nunca foi pedida a nenhuma vítima, também estava nessa entrevista, que mostrasse como é que foi o toque abusivo. Isso seria manifestamente desadequado. Nós não vamos pedir a alguém para mostrar uma situação que foi abusiva. Seria repeti-la. Aquilo que foi pedido foi que a pessoa clarificasse, porque a pessoa disse "ele tocou-me" e nós perguntamos "tocou onde?" Há uma coisa muito importante que é preciso clarificar. O segundo grupo de atribuição das compensações não vai ter oportunidade, não vai falar com as pessoas. Se restarem dúvidas ao segundo grupo de atribuição de compensações, pode haver uma não atribuição de compensação.

Portanto, este material da entrevista é fundamental para a decisão do segundo grupo? Claro, é fundamental que a informação vá com a clarificação possível e as perguntas que nós fazemos são de clarificação, porque se alguém disser "o padre tocou-me" se tiver tocado no ombro ou se tiver tocado na cabeça, isso não configura crime de natureza sexual. Portanto, eu percebo que seja difícil e isso é explicado às pessoas. Nós percebemos que é difícil falar sobre isto, é difícil clarificar determinadas questões, mas sem esta clarificação o meu receio é o de que o segundo grupo possa arquivar alguns processos dizendo que não há lugar a compensação porque não se configura informação suficiente para concluir pela existência de um crime sexual. O sr. António Grosso, e digo o nome dele porque ele também, no fundo, refere-o de forma explícita na comunicação social, também diz uma inverdade muito significativa quando afirma que foi escalpelizada a situação de abuso quando lhe pediram para falar da situação. Tendo em conta os inúmeros relatos que esse senhor já fez na comunicação social e que são públicos, não foi feita uma única pergunta sobre o abuso sexual a esse senhor. Esse senhor quis, sim, dizer algumas coisas por sua espontânea vontade. Receio é que a forma como estas informações são trazidas ao de cima suscitem muitas dúvidas em todas as outras pessoas que até podem estar a pensar em pedir uma compensação, pedir um processo de ajuda. Podem ficar inibidas porque, efetivamente, no universo de 70 entrevistas identificamos cerca de quatro pessoas que nos disseram de forma clara que não se sentiram bem, que não gostaram da entrevista, que teriam prescindido daquele momento e que não concordavam com a forma como o processo estava a ser conduzido. Quatro em 70. Tenho pena que as outras 66 não são entrevistadas porque não dão a cara, porque preferem manter - e bem - o anonimato, a sua privacidade. Mas gostaria que ficasse claro que aquilo que algumas vítimas dizem não é representativo da forma como a maior parte se sente e sentiu.

O Grupo Vita continua a receber queixas de abuso. Há casos recentes e já agora, se sim, estão todos relacionados com a Igreja? Sim, nós continuamos a receber. A última recebi ontem à noite. Continuamos a receber pedidos de ajuda por parte de vítimas, nem todos relacionados com as compensações financeiras. Nós temos 84 pedidos de compensação, até o momento, e pediram-nos ajuda mais de 140 vítimas. Talvez 142, por aí. Portanto, temos aqui um universo de vítimas que não pede compensação - pede apoio psicológico, pede apoio psiquiátrico, pede apoio espiritual, também. Também neste ano de 2025, tivemos cerca de 10, 12 situações em que fomos contactados por situações que não tinham absolutamente nada a ver com a Igreja, situações de abuso intrafamiliar ou de abuso na escola ou, até, de assédio laboral. Portanto, violência doméstica. Sim, continuamos a ser procurados e o que fazemos é encaminhar para as entidades competentes, porque não é a missão do Grupo Vita esse tipo de situações. Não sei se teve a oportunidade já de ver o livro/entrevista do Papa Leão XIV que saiu sobre vários temas. Ele fala especificamente da vontade de prosseguir o caminho deixado por Francisco no combate aos abusos sexuais, dando atenção às vítimas. Há também uma intenção que Leão XIV diz seguir de Francisco de não fazer disto o foco central da vida da Igreja. Que entendimento tem da posição do Papa? O meu entendimento, daquilo que já ouvi ou li, é de que há o desejo e a disponibilidade para manter uma continuidade e, como disse alguém, neste momento já não se faz marcha atrás, já não dá para voltar atrás. Este processo está em andamento, receio que possa não ter o mesmo fôlego que teve com o Papa Francisco, mas, efetivamente, as coisas também têm o seu tempo e também é importante dar tempo ao tempo e perceber como é que o nosso Papa pretende conduzir estes processos.

