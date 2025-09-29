Postulador da Causa de Beatificação: “É preciso que as pessoas rezem ao padre Américo”

O postulador da causa de beatificação do padre Américo Monteiro de Aguiar revela que o processo “está parado” porque “falta haver um milagre”.

É preciso que as pessoas rezem ao Padre Américo", diz à Renascença o João Pedro Bizarro, antes da realização, em Coimbra, a 4 de outubro, de um simpósio que visa assinalar o centenário da entrada Américo Aguiar no seminário

"Pai Américo", como era comummente designado, entrou no Seminário de Coimbra a 3 de outubro de 1925 e, um século e um dia depois, o padre Jorge Cunha, professor de Teologia, vai proferir uma palestra sobre "Caridade, ação e lucidez na vida de Américo Monteiro de Aguiar". João Pedro Bizarro, também ele professor de Teologia, vai abordar a causa da beatificação.

Em entrevista à Renascença, o sacerdote da diocese do Porto lembra a obra do padre Américo, defende a sua maior divulgação e pede que se reze para que possa acontecer o necessário milagre que conduza à canonização do padre Américo, que já é venerável desde 2019.





Em que pé está o processo de canonização do padre Américo?

O processo já conseguiu ultrapassar a primeira fase, que é a declaração das virtudes heroicas e a declaração do venerável servo de Deus.

O processo está parado em virtude de que, para poder ser declarado pela Igreja bem-aventurado e apto, necessita de haver um milagre. É preciso que as pessoas rezem ao padre Américo, que peçam a sua intercessão em alguma necessidade premente e, depois, por intercessão do Padre Américo, é necessário que o nosso Deus, através desta intercessão do Padre Américo, possa conceder uma cura milagrosa ou outro tipo de milagre.

Também era necessário que as pessoas que recorrem ao Padre Américo e se sentem agraciadas por esta intercessão façam chegar à postulação, ao Padre Mendes, da Obra da Rua, o relato deste acontecimento, para iniciarmos um segundo processo, que será o processo sobre o milagre.

Há necessidade de uma maior divulgação da história deste sacerdote? Um sacerdote que teve uma ligação muito forte aos pobres...

Eu penso que sim. Aqui, no Norte do país, onde me encontro, ainda há muitas pessoas que têm uma forte ligação ao Padre Américo e têm essa ligação porque já são segunda, terceira geração de pessoas que foram ajudadas por esta obra do Padre Américo. Jovens que receberam uma educação, conseguiram cortar com o ciclo da pobreza endémica e crónica que havia e conseguiram constituir as suas famílias, criar os seus filhos, alguns, inclusivamente, entraram para o ensino superior.

Com o passar do tempo, esta memória agradecida também se vai esvanecendo e, se não houver divulgação, se não se mostrar o exemplo que foi este venerável servo de Deus, certamente que a distância acaba não difo apagar a memória nem a santidade dele, mas pode acabar com um reconhecimento e uma veneração pública que pode ser informal por parte de quem sente devoção por esta obra e o sente como modelo a seguir e a imitar nas suas próprias vidas.

O Pai Américo dizia que não há rapazes maus e acolheu muitos que não tinham base familiar ou que não tinham retaguarda familiar...

Sim, essa foi também uma das missões que ele teve e foi por aí que, de facto, despertou a grande obra dele. Recolheu aquelas crianças que não tinham retaguardas familiares, em linguagem atual institucionalizou-as, sem ser uma instituição, pois era uma família, onde os miúdos exerciam a própria educação uns sobre os outros com a supervisão do Padre Américo. Este modelo pedagógico sortia muito efeito, um bocado à semelhança do escutismo, não é? Ou seja, a aposta na educação entre os pares com supervisão dos adultos competentes. O Padre Américo, nisso, foi um visionário, não só pela caridade que fez. Como sabemos, em meados do séc. XX, época em que grassava muito a pobreza, não havia assistência social como a temos instituída neste momento e as pessoas estavam entregues à caridade.

Quem não tinha retaguarda familiar entrava para o mundo do crime, da violência ou, então, era sujeito a mendigar de porta em porta na procura de um pão seco.