"É preciso capacitar": Grupo VITA apresenta programas de prevenção de abusos

Imaginemos um grupo de 30 crianças. Segundo as estimativas da Unicef citadas, uma em cada cinco raparigas e um em cada sete rapazes foram vítimas de algum tipo de violência sexual até atingirem idade adulta. Neste grupo de 30 crianças, em média, cinco poderiam ser vítimas. “Não é um fenómeno residual”, sublinha a coordenadora do grupo Vita, Rute Agulhas. É preciso capacitar: “Saber reagir é saber que podem dizer não”. A líder do Grupo Vita assume que é necessário envolver as crianças no processo de informação, tal como se faz com a prevenção de sismos ou rodoviária – de forma a que percebam o que é ou não admissível e como devem expor a situação se algo se passar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Arranca a horas, pelas 18h30, a Conferência “Prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal”, com Rute Agulhas a começar por dar um novo contexto sobre o trabalho que tem sido desenvolvido com o mote “cuidar do passado, do presente e, sobretudo, do futuro”.

Foram apresentados dois programas de prevenção primária da violência sexual: o "Girassol", destinado a crianças dos 6 aos 9 anos de idade; e o "Lighthouse Game", um jogo digital para crianças dos 10 aos 14 anos de idade. Ambos foram desenvolvidos com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa e a parceria do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. Trata-se de atividades lúdicas, segundo o Grupo Vita, que recorrem “a uma linguagem adequada às respetivas fases do desenvolvimento”. O manual do “Lighthouse Game”, cujo nome está inglês por sugestão de crianças que fizeram parte dos estudos, é apresentado por uma aluna de mestrado em Psicologia que contribuiu para o desenvolvimento do mesmo. Dirige-se a adultos, por exemplo professores ou catequistas, que devem dinamizar e monitorizar o jogo com crianças. “Lighthouse Game” ou “Jogo do Farol” é uma atividade online. O objetivo é que o mapa seja atravessado, existindo diferentes etapas: o farol, mas também a praia, a ilha, a falésia e a lareira.