"É preciso capacitar": Grupo VITA apresenta programas de prevenção de abusos

Imaginemos um grupo de 30 crianças. Segundo as estimativas da Unicef citadas, uma em cada cinco raparigas e um em cada sete rapazes foram vítimas de algum tipo de violência sexual até atingirem idade adulta. Neste grupo de 30 crianças, em média, cinco poderiam ser vítimas. “Não é um fenómeno residual”, sublinha a coordenadora do grupo Vita, Rute Agulhas.
É preciso capacitar: “Saber reagir é saber que podem dizer não”. A líder do Grupo Vita assume que é necessário envolver as crianças no processo de informação, tal como se faz com a prevenção de sismos ou rodoviária – de forma a que percebam o que é ou não admissível e como devem expor a situação se algo se passar.
Arranca a horas, pelas 18h30, a Conferência “Prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal”, com Rute Agulhas a começar por dar um novo contexto sobre o trabalho que tem sido desenvolvido com o mote “cuidar do passado, do presente e, sobretudo, do futuro”.
Foram apresentados dois programas de prevenção primária da violência sexual: o "Girassol", destinado a crianças dos 6 aos 9 anos de idade; e o "Lighthouse Game", um jogo digital para crianças dos 10 aos 14 anos de idade. Ambos foram desenvolvidos com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa e a parceria do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. Trata-se de atividades lúdicas, segundo o Grupo Vita, que recorrem “a uma linguagem adequada às respetivas fases do desenvolvimento”.
O manual do “Lighthouse Game”, cujo nome está inglês por sugestão de crianças que fizeram parte dos estudos, é apresentado por uma aluna de mestrado em Psicologia que contribuiu para o desenvolvimento do mesmo. Dirige-se a adultos, por exemplo professores ou catequistas, que devem dinamizar e monitorizar o jogo com crianças.
“Lighthouse Game” ou “Jogo do Farol” é uma atividade online. O objetivo é que o mapa seja atravessado, existindo diferentes etapas: o farol, mas também a praia, a ilha, a falésia e a lareira.
Em cada uma das fases o objetivo é que quem jogue retire conhecimentos de prevenção a nível sexual: no farol sobre boas amizades e comunicar melhor; na praia sobre o corpo e diferentes segredos (seguros e inseguros); na ilha sobre estratégias que podem ser usadas por pessoas e que podem colocar crianças em perigo; na lareira sobre como pedir ajuda em caso de risco (próprio ou de amigos).
Envolve preencher frases, escolher opções corretas, responder a questões de escolha múltipla ou encontrar palavras em sopas de letras como “resistir” ou “revelar”. A sugestão é que seja jogado em equipa para que as crianças “comuniquem e debatam”.
Dirigido aos mais novos, o programa “Girassol” é também um jogo online cujo objetivo é atravessar um percurso através de um peddy-paper. Em cada paragem tenciona-se ensinar igualmente comportamentos seguros acerca das amizades, do corpo ou do uso da internet, pautando-se sempre pela autoproteção definida como: “Saber cuidar de nós e pedir ajuda a um adulto de confiança”. Mais adaptado à idade proposta, os jogos passam por fazer receitas de cozinha, percorrer um labirinto de superpoderes ou conhecer os nomes de todas as partes de um humano.
Já há datas para formações com o Grupo VITA: 7 de outubro (18h00) e 30 de outubro (9h00) para o programa Girassol; 17 de outubro (9h00) e 22 de outubro (18h00) para o “Lighthouse Game”.
Os manuais trazem situações de “todas as situações possíveis que uma criança pode enfrentar no dia-a-dia”, explica Rute Agulhas, terminado a referir que “gostaria muito que a nossa sociedade civil seguisse o exemplo da Igreja”.
O Grupo VITA foi criado em 2023 pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica.