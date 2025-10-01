Menu
  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Catequistas de todo o país refletem em Fátima sobre o Credo de Niceia

01 out, 2025 - 10:39 • Olímpia Mairos

Este ano, comemoram-se os 1700 anos do Concílio de Niceia (325-2025), onde se formulou a primeira versão do Credo.

Sob o tema “Credo: A fé celebrada e testemunhada”, as Jornadas Nacionais de Catequistas regressam a Fátima, nos dias 18 e 19 de outubro, reunindo centenas de catequistas de todo o país para um encontro de formação, oração e partilha.

A iniciativa é promovida pela Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, através do Departamento da Catequese do Secretariado Nacional da Educação Cristã, e centra-se no aprofundamento do Credo, em sintonia com a celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a organização, “o Credo é um símbolo importante a merecer particular destaque e cuidado no processo catequético”.

O encontro inicia-se no sábado, dia 18, com o acolhimento e um momento de oração, seguido da saudação de D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.

Ao longo do dia, terão lugar três conferências dedicadas às várias dimensões do Credo: desde a sua centralidade na vida da Igreja, passando pela vivência da fé, até ao papel do catequista como anunciador da vida nova do Evangelho.

Entre os oradores, destacam-se o padre Carl-Mario Sultana, da arquidiocese de Malta e responsável pela equipa europeia de catequese, e D. Alexandre Palma, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa.

O programa de sábado inclui ainda momentos de oração comunitária, uma celebração mistagógica e, à noite, o tradicional Rosário e Procissão das Velas, na Capelinha das Aparições.

No domingo, dia 19, as atividades começam com a oração de Laudes, seguida de uma conferência final sobre o crescimento na fé, enriquecida por testemunhos de catequistas e catequizandos.

O encontro conclui-se com a Eucaristia presidida por D. António Augusto Azevedo, na Basílica da Santíssima Trindade.

Em 2024, as jornadas reuniram mais de 1100 catequistas de todo o país, confirmando a sua relevância para o fortalecimento e dinamismo da catequese em Portugal.

As inscrições para participar na iniciativa decorrem junto dos Secretariados Diocesanos da Catequese.

  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
