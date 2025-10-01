Leão XIV é um "action hero" ambiental, diz Schwarzenegger

“Desafios sociais e políticos, e ainda mais espirituais que exigem conversão”. Ou seja, “somos uma família, com um Pai que faz o sol nascer e envia chuva sobre todos. Habitamos o mesmo planeta e devemos cuidar dele em conjunto. Renovo, por isso, o meu forte apelo à unidade em torno da ecologia integral e da paz.”

Leão XIV elogiou o legado do pontificado de Francisco, acrescentando estes desafios são hoje ainda mais relevantes do que há dez anos.

“Devemos passar da recolha de dados para o cuidado; dos discursos ambientalistas para uma conversão ecológica que transforme os estilos de vida pessoais e comunitários”, disse o Santo Padre.

O Papa pediu uma autêntica “conversão ecológica” aos participantes no Congresso Internacional “Raising Hope for Climate Justice” , que assinala os 10 anos da Encíclica #Laudato Si#. Este encontro, inaugurado esta quarta-feira, decorre em Castel Gandolfo até 3 de outubro e reúne diversas personalidade políticas e ambientais, líderes religiosos e ativistas climáticos.

O Papa espera que as próximas cimeiras internacionais — a COP 30 das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a sessão do Comité da FAO para a Segurança Alimentar e a Cimeira da Água da ONU, que está a ser organizada para 2026 — “ouçam o clamor da Terra e o clamor dos pobres, o clamor das famílias, dos povos indígenas, dos migrantes involuntários e dos crentes em todo o mundo".

Leão XIV aproveitou ainda para encorajar todos, “especialmente os jovens, os pais e aqueles que trabalham nos governos e instituições locais e nacionais”, a contribuírem para o desafio cultural, espiritual e educativo da "Laudato Si", visando sempre o bem comum. “Não há espaço para indiferença ou resignação”, frisou.

No início da sessão, Arnold Schwarzenegger, ex-governador do Estado da Califórnia e famoso ator de cinema (protagonista do filme “O Exterminador Implacável”), sublinhou o poder que a Igreja Católica tem, com 1,4 mil milhões de membros, de pôr fim à poluição.

“Sinto-me muito honrado por estar aqui ao lado de um 'action hero' (herói de ação)”, disse, causando uma gargalhada geral. E, apontando para Leão XIV, acrescentou: “Não se parece com nenhum dos que se veem nos filmes, com músculos, armas e tudo o resto, mas a razão pela qual lhe chamo 'action hero' é porque, mal se tornou Papa, ordenou ao Vaticano que colocasse painéis solares no topo dos edifícios: este será um dos primeiros estados, muito em breve, a ser neutro em carbono”, afirmou, no meio de aplausos.

O Papa não se fez esperar pela resposta. Antes de ler o seu discurso, improvisou dizendo: “Se há de facto um 'action hero', aqui connosco esta tarde, são todos vós que estais a trabalhar juntos, para fazer a diferença”.