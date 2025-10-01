Papa renova pedido de orações pela paz no mundo

No final da audiência geral desta manhã, Leão XIV pediu aos fiéis de diversos países que, durante este mês de outubro, rezem o terço todos os dias pela paz no mundo.

Aos de língua portuguesa acrescentou: “rezando o terço, aproximemo-nos ainda mais de Nossa Senhora. Ela leva-nos sempre ao seu Filho Jesus, que nos dá de novo o seu Espírito e nos recria, fazendo de nós missionários de paz e misericórdia”. E, aos de língua árabe, em especial aos provenientes do Líbano e da Terra Santa, recordou que “o cristão é chamado a testemunhar que o amor e o perdão são maiores do que toda a ferida e mais fortes do que toda a injustiça”.

Especial destaque mereceu a situação em Madagáscar, onde violentos confrontos entre as forças da ordem e jovens manifestantes, causaram a morte de várias pessoas e cerca de uma centena de feridos. “Rezemos ao Senhor para que todas as formas de violência sejam sempre evitadas e que a busca constante da harmonia social seja fomentada através da promoção da justiça e do bem comum”, disse o Papa.

O amor cristão não humilha nem pede vingança

Na catequese de hoje, o Papa recordou que Jesus ressuscitado não busca vinganças, mas evidencia um amor maior do que as feridas e as traições. “O Senhor mostra-se nu e desarmado. Não exige, não faz chantagem. O Seu amor não humilha; é a paz de quem sofreu por amor e agora pode finalmente dizer que valeu a pena”, disse, acrescentando que o cerne da missão da Igreja “não é exercer poder sobre os outros, mas comunicar a alegria daqueles que foram amados precisamente quando não o mereciam”.

Muitas vezes, diante do sofrimento que nos causam, dizemos “não tem importância” ou “já passou”, mas no fundo não estamos totalmente em paz com quem nos feriu e temos dificuldade em perdoar.

Leão XIV sublinhou que “a ressurreição não apaga o passado, mas transfigura-o a partir da misericórdia”. Por isso, “também a nós o Senhor mostra as suas chagas e diz: A paz esteja convosco. Não tenhais medo de mostrar as vossas feridas, curadas pela misericórdia. Não tenhais medo de vos aproximar daqueles que estão presos no medo ou na culpa”, frisou. Por fim, pediu “que o sopro do Espírito nos torne também testemunhas dessa paz e desse amor mais forte do que qualquer derrota”.