Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Terço Missionário em Alcobaça

03 out, 2025 - 21:32 • Ângela Roque

Iniciativa do Serviço de Animação do Patriarcado de Lisboa está prevista para a tarde de domingo, dia 5 de outubro.

A+ / A-

O Parque Verde de Alcobaça recebe domingo o Terço Missionário. Há vários anos que a iniciativa marca o arranque do mês de outubro, que a Igreja dedica às Missões, explica à Renascença o padre Albino Anjos, do Serviço de Animação do Patriarcado de Lisboa.

“Normalmente convergimos para um lugar da nossa diocese, envolvendo todos os movimentos e paróquias, e celebramos o Terço Missionário que faz a invocação dos continentes missionários e, ao mesmo tempo, da missão ad gentes. Normalmente seria no primeiro dia de Outubro, que é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, mas passamos sempre para o domingo seguinte envolvendo toda a nossa diocese e com uma particularidade: no meio dos Mistérios (do Terço) partilhamos testemunhos missionários de jovens, de leigos que fizeram missão durante julho e agosto, e neste caso vamos dar bastante protagonismo aos jovens que estiverem em Roma na celebração do Jubileu dos Jovens”.

Em cada ano o Terço Missionário realiza-se num local diferente. Desta vez é organizado em conjunto com a paróquia do Santíssimo Sacramento de Alcobaça, mas o convite é alargado a toda a diocese, e esperam grande adesão para um momento que também será de oração pela paz.

O tema da paz está sempre associado à oração mariana, a Nossa Senhora – e para nós portugueses associado a Nossa Senhora Rosário de Fátima, a um lugar de paz. E o missionário é sempre um protagonista, um intérprete, aquele que busca e procura a paz, e fá-lo de uma maneira muito simples, muitas vezes mais com sofrimento, com mais dor, mas onde estiver o missionário sempre procura ser este facilitador da paz, que é tão fundamental para o desenvolvimento dos povos e também, naturalmente, para a vida da Igreja”.

"Com Maria, missionários da esperança" é o tema do Terço Missionário, marcado para as 16h00 de domingo. A 18 de outubro, Dia Mundial das Missões, haverá uma Vigília Missionária na paróquia de Almargem do Bispo, organizada pelo Serviço de Animação do Patriarcado de Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado