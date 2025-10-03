Terço Missionário em Alcobaça

O Parque Verde de Alcobaça recebe domingo o Terço Missionário. Há vários anos que a iniciativa marca o arranque do mês de outubro, que a Igreja dedica às Missões, explica à Renascença o padre Albino Anjos, do Serviço de Animação do Patriarcado de Lisboa.

“Normalmente convergimos para um lugar da nossa diocese, envolvendo todos os movimentos e paróquias, e celebramos o Terço Missionário que faz a invocação dos continentes missionários e, ao mesmo tempo, da missão ad gentes. Normalmente seria no primeiro dia de Outubro, que é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, mas passamos sempre para o domingo seguinte envolvendo toda a nossa diocese e com uma particularidade: no meio dos Mistérios (do Terço) partilhamos testemunhos missionários de jovens, de leigos que fizeram missão durante julho e agosto, e neste caso vamos dar bastante protagonismo aos jovens que estiverem em Roma na celebração do Jubileu dos Jovens”.

Em cada ano o Terço Missionário realiza-se num local diferente. Desta vez é organizado em conjunto com a paróquia do Santíssimo Sacramento de Alcobaça, mas o convite é alargado a toda a diocese, e esperam grande adesão para um momento que também será de oração pela paz.

“O tema da paz está sempre associado à oração mariana, a Nossa Senhora – e para nós portugueses associado a Nossa Senhora Rosário de Fátima, a um lugar de paz. E o missionário é sempre um protagonista, um intérprete, aquele que busca e procura a paz, e fá-lo de uma maneira muito simples, muitas vezes mais com sofrimento, com mais dor, mas onde estiver o missionário sempre procura ser este facilitador da paz, que é tão fundamental para o desenvolvimento dos povos e também, naturalmente, para a vida da Igreja”.

"Com Maria, missionários da esperança" é o tema do Terço Missionário, marcado para as 16h00 de domingo. A 18 de outubro, Dia Mundial das Missões, haverá uma Vigília Missionária na paróquia de Almargem do Bispo, organizada pelo Serviço de Animação do Patriarcado de Lisboa.