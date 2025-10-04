Bispo de Vila Real apela ao voto nas autárquicas e aponta a sinodalidade como prioridade pastoral

A Diocese de Vila Real inicia o novo ano pastoral sob o lema “Partilhar uma esperança viva”, em sintonia com o Ano Jubilar que terminará em dezembro.

Na mensagem aos diocesanos, o bispo D. António Augusto Azevedo começa por sublinhar que este é um tempo de retomar atividades eclesiais, em paralelo com o regresso à vida escolar e profissional, e também marcado pelas vindimas e colheitas que mobilizam a região.

“O ano pastoral que está a começar é mais uma etapa do nosso caminho como Povo de Deus na história”, sinaliza o prelado, convidando a “aprofundar a virtude da esperança, não só na nossa vida pessoal, mas também a levá-la aos outros, sobretudo aos que dela mais carecem”.

No contexto histórico em que vivemos, cheio de preocupações e desafios complexos, D. António Augusto Azevedo adverte que “não podemos cair no desânimo nem deixar-nos enganar por ilusões”.

“Precisamos, mais do que nunca, de ter consciência das razões da nossa esperança e dar testemunho dela, sobretudo junto das pessoas mais desesperadas”, aponta.

A esperança cristã, recorda D. António Augusto, funda-se na Páscoa de Cristo e “é viva e dá vida porque se apoia na certeza de que Deus nunca abandona o seu povo”.

Prioridades pastorais

Como prioridades, o plano pastoral da diocese para 2025 destaca três linhas de ação: fomentar a sinodalidade nas comunidades cristãs; acolher as várias gerações e proporcionar a sua participação na vida da Igreja; e cultivar a caridade como expressão da esperança.

O responsável indica que o ano que agora começa será marcado pela implementação, ao nível local, do processo sinodal, considerando tratar-se de “uma oportunidade decisiva para uma profunda renovação eclesial em estilo sinodal, ou seja, uma Igreja mais dinâmica, acolhedora e participativa”.

“Uma das manifestações desta atitude é a abertura à participação de todos, dos mais jovens aos mais velhos”, observa.

D. António Augusto Azevedo assinala também a “necessidade de valorizar a dimensão sócio-caritativa da Igreja, de reforçar a matriz cristã de muitas instituições (IPSS, Misericórdias e outras) e de incrementar uma rede local de apoio, articulada com a Cáritas, que ajude a minorar alguns problemas sociais”.

Sinais de esperança

A par de alguns sinais da vida do mundo que suscitam preocupação, a mensagem destaca vários sinais positivos para a vida da Igreja na região: o envolvimento de crianças e jovens na catequese, acompanhado pela dedicação de catequistas e empenho das famílias; o testemunho de muitos professores de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica) e de outros professores cristãos nas diversas escolas; a ação dos escuteiros e associações juvenis, considerados “semeadores de esperança”; e a nomeação de novos párocos, que trazem vitalidade às comunidades, apesar da preocupação com a escassez de presbíteros.

Dimensão cívica e social

O bispo da Diocese de Vila Real aborda ainda a dimensão cívica e social, com referência às próximas eleições autárquicas, deixando uma palavra de gratidão aos autarcas cessantes e confiança nos futuros eleitos. Apela à participação cívica e à promoção da paz e da união nas comunidades locais.

“Com um sentimento de esperança encaramos também as próximas eleições autárquicas, atendendo à extrema importância que as autarquias têm na vida das comunidades locais e no desenvolvimento da região”, escreve.

O prelado deixa “uma palavra de reconhecimento aos autarcas que cumpriram o mandato que está a terminar e uma palavra de confiança àqueles que o povo escolher para o próximo mandato”.

Além do apelo à participação no ato eleitoral, D. António Augusto pede que, “concluída a eleição, sejam superadas as discórdias e divisões que, por vezes, ferem as relações nas comunidades, de vizinhos e até famílias”.

“Respeitando a diversidade de opções, é indispensável fomentar a paz e a união, quando se trata do bem das populações locais e da região”, vinca.

A mensagem encerra com um apelo a que este novo ano pastoral seja vivido em conjunto.

“Sejamos capazes de o fazer [o novo caminho] juntos e, sobretudo, de partilhar e cumprir a esperança. Como cristãos, acreditamos que Deus não nos defrauda nem nos engana. Em nome de uma esperança ativa, sejamos capazes de cumprir a nossa parte, de nos comprometermos em realizar aquilo que depende de nós”, pede.