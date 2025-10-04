Menu
  04 out, 2025
  • 04 out, 2025
"Dilexit te". A primeira Exortação Apostólica de Leão XIV

04 out, 2025 - 10:05 • Aura Miguel

Analistas referem o texto deverá focar a realidade da pobreza e marcar uma continuidade com os ensinamentos de Francisco.

O Papa assinou esta manhã a Exortação Apostólica “Dilexit te” (Ele amou-te), cujo texto será publicado no próximo dia 9 de outubro.

O conteúdo do primeiro documento do pontificado de Leão XIV não foi revelado. Num breve comunicado, o Vaticano remete apenas para a divulgação que terá lugar na Sala de Imprensa da Santa Sé, às 11h30 (10h30 em Lisboa) de quinta-feira.

Analistas referem o texto deverá focar a realidade da pobreza e marcar uma continuidade com os ensinamentos de Francisco sobre a realidade dos pobres e mais necessitados.

O último grande documento do pontificado de Francisco foi a Encíclica “Dilexit nos” (Ele amou-nos), publicado em outubro de 2024. O texto falava do Coração de Jesus, onde pede aos cristãos que abandonem “a busca insana do dinheiro” e se dediquem mais fé.

