D. António Augusto Azevedo: “Educação deve ser aposta prioritária de qualquer sociedade"

Professores, alunos e educadores de todo o país participaram, este domingo, na peregrinação a Fátima para celebrar o Jubileu da Educação. A celebração incluiu uma missa no Recinto de Oração do Santuário, presidida por D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.

Na homilia, D. António Augusto Azevedo destacou a educação como um dos pilares fundamentais da sociedade, sublinhando a sua importância na construção do futuro.

“A educação não pode ser uma paixão fugaz ou um investimento de conveniência. Deve ser aposta prioritária, permanente de qualquer sociedade, preocupação central de uma família. E para a Igreja, a educação será sempre uma dimensão essencial da sua missão”, declarou.

O bispo de Vila Real apelou à comunidade educativa para acreditar na grandeza da sua missão e manter viva a esperança nas novas gerações.

“Educadores, professores, catequistas, também pais e familiares mais velhos, acreditai que a vossa missão é grande, o vosso papel é determinante. Deus confia em vós. Não desistamos nunca do amanhã, da esperança das novas gerações.”

O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé sublinhou ainda que educar exige “um genuíno espírito de serviço, uma doação total e uma entrega permanente”.

“Todos os que estamos envolvidos no mundo educativo — da educação em geral e da educação cristã em particular — devemos ter como guia e inspiração precisamente estas duas palavras: a fé e o serviço”, apontou D. António Augusto Azevedo, sublinhando que “educar, preparar os homens e as mulheres do amanhã, as novas gerações de cidadãos e de cristãos, exige sempre fé, atitude de fé, espírito de serviço. Exige acreditar que tudo o que fazemos e dizemos deixa marcas que perduram”.

Destacando que este é o jubileu da esperança, “porque celebra a presença do Senhor, que nunca abandona o seu povo”, o prelado pediu aos participantes na eucaristia que levem “mais esperança nos corações e no olhar”.

“Sintamos que vale a pena o esforço e o compromisso com a educação dos mais novos”, acrescentou.