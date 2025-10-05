D. António Augusto Azevedo: “Educação deve ser aposta prioritária de qualquer sociedade"

05 out, 2025 - 19:55 • Olímpia Mairos
Professores, alunos e educadores de todo o país participaram, este domingo, na peregrinação a Fátima para celebrar o Jubileu da Educação. A celebração incluiu uma missa no Recinto de Oração do Santuário, presidida por D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.
Na homilia, D. António Augusto Azevedo destacou a educação como um dos pilares fundamentais da sociedade, sublinhando a sua importância na construção do futuro.
“A educação não pode ser uma paixão fugaz ou um investimento de conveniência. Deve ser aposta prioritária, permanente de qualquer sociedade, preocupação central de uma família. E para a Igreja, a educação será sempre uma dimensão essencial da sua missão”, declarou.
O bispo de Vila Real apelou à comunidade educativa para acreditar na grandeza da sua missão e manter viva a esperança nas novas gerações.
“Educadores, professores, catequistas, também pais e familiares mais velhos, acreditai que a vossa missão é grande, o vosso papel é determinante. Deus confia em vós. Não desistamos nunca do amanhã, da esperança das novas gerações.”
O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé sublinhou ainda que educar exige “um genuíno espírito de serviço, uma doação total e uma entrega permanente”.
“Todos os que estamos envolvidos no mundo educativo — da educação em geral e da educação cristã em particular — devemos ter como guia e inspiração precisamente estas duas palavras: a fé e o serviço”, apontou D. António Augusto Azevedo, sublinhando que “educar, preparar os homens e as mulheres do amanhã, as novas gerações de cidadãos e de cristãos, exige sempre fé, atitude de fé, espírito de serviço. Exige acreditar que tudo o que fazemos e dizemos deixa marcas que perduram”.
Destacando que este é o jubileu da esperança, “porque celebra a presença do Senhor, que nunca abandona o seu povo”, o prelado pediu aos participantes na eucaristia que levem “mais esperança nos corações e no olhar”.
“Sintamos que vale a pena o esforço e o compromisso com a educação dos mais novos”, acrescentou.
O bispo de Vila Real destacou ainda que, “apesar das dificuldades a vencer, das incompreensões”, o educador — e “um educador da fé é, por excelência, um semeador, um instrumento de Deus, homem e mulher de esperança, que não fica à espera que algo aconteça, mas que faz acontecer”.
No final da celebração, D. António Augusto apresentou Nossa Senhora como modelo de educadora e fonte de proteção maternal, pedindo a sua intercessão pelos educadores.
“Irmãos e irmãs, deste lugar partimos sempre confortados com o exemplo e a proteção maternais de Maria, Nossa Senhora. Também Ela soube ser educadora, estar ao lado do seu Filho, tudo fazendo para que Ele crescesse em estatura, sabedoria e graça”, declarou.
“Que Nossa Senhora de Fátima interceda por todos nós e nos ajude a ser educadores segundo a vontade de Deus, a ser peregrinos de esperança, sempre fiéis, na mesma fé”, concluiu.
No terço que antecedeu a missa, as meditações foram inspiradas pelo espírito deste jubileu, e a recitação contou com a participação de diversos representantes da comunidade educativa — alunos, professores, diretores e famílias.
Na procissão inicial, o andor com a imagem de Nossa Senhora foi conduzido por um grupo de alunos do ensino secundário do Centro de Estudos de Fátima.
Durante a celebração da missa, a primeira leitura foi proclamada por Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã. O diácono Fernando Magalhães, diretor da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, serviu ao altar, e as preces da Oração Universal foram apresentadas por alunos, professores e outros agentes educativos.
O Jubileu da Educação reuniu milhares de participantes num ambiente de fé, partilha e renovação do compromisso com a missão educativa cristã.