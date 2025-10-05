Menu
  • 05 out, 2025
Papa pede orações pelas negociações em Gaza

05 out, 2025 - 12:00 • Aura Miguel

Leão XIV pediu a todos os responsáveis comprometidos neste caminho que optem pelo cessar-fogo e libertação dos reféns.

“Continua a ser doloroso o imenso sofrimento do povo palestiniano em Gaza”, disse Leão XIV este domingo, na Praça de São Pedro.

“Nestas últimas horas, na situação dramática do Médio Oriente, estão a cumprir-se alguns passos significativos para o avanço das negociações de paz que espero possam rapidamente alcançar os resultados esperados”, referiu.

No final da missa, antes de rezar o Angelus, o Papa pediu a todos os responsáveis comprometidos neste caminho que optem pelo cessar-fogo e libertação dos reféns.

“Ao mesmo tempo, exorto todos a permanecer unidos na oração, para que os esforços em curso possam pôr fim à guerra e levar-nos a uma paz justa e duradoura”, acrescentou.

Nesta ocasião, o Santo Padre também se mostrou preocupado com o aumento do ódio anti-semita no mundo, "como infelizmente se viu no ataque terrorista em Manchester, há poucos dias”.

Leão XIV reiterou o pedido para se intensificar, durante todo este mês de outubro, a recitação do terço pela paz, “uma oração que se transforma em solidariedade concreta com os povos atormentados pela guerra”. E agradeceu, especialmente, “às muitas crianças de todo o mundo que se comprometem a rezar o Rosário com este propósito. Obrigado pela vossa coragem".

