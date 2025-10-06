Menu
  • Noticiário das 10h
  • 06 out, 2025
Concerto no Santuário de Fátima marca estreia em Portugal do Coro de Homens da Catedral de Reims

06 out, 2025 - 09:00 • Olímpia Mairos

Apresentação acontece a 19 de outubro, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com entrada livre.

O Concerto Ecos de Fátima, agendado para 19 de outubro, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, trará pela primeira vez a Portugal o Coro de Homens da Catedral de Reims. O grupo será dirigido por Sandrine Lebec, contando com Élodie Marchal no órgão. A entrada é gratuita.

O programa do concerto inclui obras de música sacra e tradicional de diferentes períodos e compositores, entre eles Jean Langlais, Maurice Duruflé e Francis Poulenc, intercaladas com peças a solo de órgão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sob a direção de Sandrine Lebec, maestrina da Maîtrise de Reims, o grupo tem desenvolvido nos últimos anos um repertório próprio para vozes masculinas, apresentando-se regularmente em várias cidades francesas. Nesta estreia em território português, os coralistas prometem um programa eclético e inspirador, que percorre a história da música vocal desde a Idade Média até ao século XX.

Sandrine Lebec é uma reconhecida maestrina francesa, especialista em voz infantil, e desde 2001 dirige a Maîtrise de Reims, onde transmite a sua paixão pela música a cantores de todas as idades, alternando entre repertórios sacros e profanos.

Élodie Marchal, por sua vez, estudou no Conservatório Nacional Superior de Música de Paris e é organista titular da Catedral de Châlons-en-Champagne, onde gravou um álbum a solo.Colabora regularmente com a Maîtrise de Reims e outros coros de renome, apresentando-se tanto em França como no estrangeiro.

A iniciativa Ecos de Fátima surgiu em 2017, no âmbito da celebração do Centenário das Aparições, tendo realizado a sua primeira edição nesse ano. Seguiram-se novas edições em 2018, 2019 e, após o período pandémico, em 2022. Agora, regressa em 2025, em pleno Ano Jubilar da Igreja, reafirmando-se como um marco cultural e espiritual no Santuário de Fátima.

