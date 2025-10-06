Parolin: “É inaceitável e injustificável reduzir seres humanos a danos colaterais”

Parolin, que recorda que o Vaticano reconheceu o Estado da Palestina há dez anos, apoia a solução dos dois Estados, diz que “a oração não é suficiente” para travar o conflito e considera que a comunidade internacional deve fazer “muito mais do que está a fazer agora”

Os ataques israelitas, que reduziram Gaza a escombros, já fizeram, segundo as autoridades de saúde palestinianas, mais de 67.000 mortos, na sua maioria civis. A 7 de outubro, o ataque do Hamas resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, e foram feitos 251 reféns. O atentando foi a origem do novo conflito entre Israel e Hamas.

Numa entrevista aos medias do Vaticano, Parolin começa por condenar o ataque do Hamas de 7 de outubr o , considerando que foi “desumano e indefensável”. E, referindo-se a Israel, defende que “até a legítima defesa deve respeitar o princípio da proporcionalidade”.

Todos os dias o cardeal Pietro Parolin fica abalado com o número de mortos em Gaza. Em vésperas do ataque do Hamas de 7 de outubro, que nesta terça-feira completa dois anos, o secretário de Estado do Vaticano defende que "é inaceitável e injustificável reduzir seres humanos a danos colaterais ".

"Hoje, a situação em Gaza é ainda mais grave e trágica do que há um ano, após uma guerra devastadora que ceifou dezenas de milhares de vidas. É preciso recuperar o sentido da razão, abandonar a lógica cega do ódio e da vingança e rejeitar a violência como solução", defende o secretário de Estado do Vaticano.

De resto, Parolin considera que "quem é atacado tem o direito de se defender, mas até a defesa legítima deve respeitar o princípio da proporcionalidade" e a guerra que se seguiu ao 7 de outubro de 2023 "trouxe consequências desastrosas e desumanas".

"Corremos o risco de nos tornarmos insensíveis a esta carnificina"



As mortes diárias, alerta o cardeal, podem acabar por dessensibilizar quem vê as notícias. "Fico profundamente abalado com o número diário de mortos na Palestina — dezenas, por vezes centenas, todos os dias — tantas crianças cuja única 'culpa' parece ser terem nascido ali. Corremos o risco de nos tornarmos insensíveis a esta carnificina", argumenta o secretário de Estado do Vaticano.

"É inaceitável e injustificável reduzir seres humanos a meros 'danos colaterais'”, considera Pietro Parolin.

Além de condenar as ações israelitas, Parolin também critica os ataques crescentes contra judeus por todo o mundo. "São uma consequência triste e igualmente injustificável", defende o cardeal, considerando que "o antissemitismo é um cancro que deve ser combatido e erradicado".

Assim, defende que "atos de desumanidade e violações do direito humanitário" nunca podem ser justificados: "nenhum judeu deve ser atacado ou discriminado por ser judeu, e nenhum palestiniano deve ser atacado ou discriminado por ser palestiniano, sob a desculpa, por vezes repetida, de que são potenciais terroristas.”



Parolin considera ainda que guerra conduzida pelo exército israelita para eliminar os militantes do Hamas "ignora o facto de estar a atingir uma população maioritariamente indefesa", já levada ao limite. "Basta olhar para as imagens aéreas para compreender o que é hoje Gaza. É igualmente claro que a comunidade internacional está, infelizmente, impotente, e que os países com real capacidade de influência ainda não agiram para travar o massacre em curso. "

Aliás, o secretário de Estado não se coíbe de apontar o dedo à comunidade internacional. Questionado sobre o que pode esta fazer para travar o conflito, Parolin é claro: "Certamente muito mais do que está a fazer agora. Não basta dizer que o que está a acontecer é inaceitável e, depois, permitir que continue a acontecer."

Por último, e confrontado sobre se rezar, em vez de sair à rua, é solução, Pietro Parolin diz que não, que "a oração nunca é suficiente".

"Pensar que o nosso papel como cristãos é apenas fecharmo-nos nas sacristias — considero isso profundamente errado. A oração deve conduzir à ação, ao testemunho, a escolhas concretas", conclui, defendendo que a solução para o conflito passa pela existência de dois Estados.

"A Santa Sé reconheceu oficialmente o Estado da Palestina há dez anos, com o Acordo Global entre a Santa Sé e o Estado da Palestina. Ficamos satisfeitos por muitos países em todo o mundo já terem reconhecido o Estado da Palestina", disse. "Esta solução — a criação de dois Estados para dois povos — parece hoje ainda mais válida à luz dos acontecimentos dos últimos dois anos. É o caminho que a Santa Sé sempre apoiou. O destino de ambos os povos e de ambos os Estados está entrelaçado."