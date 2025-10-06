Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano. Papa determina mudanças na gestão patrimonial

06 out, 2025 - 21:54 • Ecclesia

Atividades de investimento passam a ser acompanhadas pela Administração do Património da Sé Apostólica e o Instituto para as Obras de Religião

A+ / A-

O Papa determinou mudanças na gestão dos bens do Vaticano, revogando uma decisão de 2022, em que Francisco que atribuía ao Instituto para as Obras de Religião (IOR) competência exclusiva sobre os investimentos patrimoniais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Com o motu proprio ‘Coniuncta cura’ (cuidado conjunto), divulgado hoje, Leão XIV estabelece que a APSA (Administração do Património da Sé Apostólica) utilize a estrutura do IOR, a menos que o Comité para os Investimentos “considere mais eficiente ou conveniente recorrer a intermediários financeiros estabelecidos noutros Estados”.

Recordando a constituição da Cúria Romana ‘Praedicate Evangelium’, de 19 de março de 2022, o Papa sublinha, a respeito das atividades de investimento financeiro da Santa Sé, que “as disposições estabelecidas ao longo do tempo” devem ser consolidadas, com papéis e responsabilidades de cada instituição “claramente definidos, permitindo que todos convirjam numa dinâmica de colaboração mútua”.

Leão XIV explica que tomou a decisão após recomendações aprovadas por unanimidade pelo Conselho para a Economia, da Santa Sé, e de ter consultado especialistas na matéria.

O IOR presta serviços financeiros ao Estado da Cidade do Vaticano e entidades católicas em todo o mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 06 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026