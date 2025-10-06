Vaticano. Papa determina mudanças na gestão patrimonial

O Papa determinou mudanças na gestão dos bens do Vaticano, revogando uma decisão de 2022, em que Francisco que atribuía ao Instituto para as Obras de Religião (IOR) competência exclusiva sobre os investimentos patrimoniais.

Com o motu proprio ‘Coniuncta cura’ (cuidado conjunto), divulgado hoje, Leão XIV estabelece que a APSA (Administração do Património da Sé Apostólica) utilize a estrutura do IOR, a menos que o Comité para os Investimentos “considere mais eficiente ou conveniente recorrer a intermediários financeiros estabelecidos noutros Estados”.

Recordando a constituição da Cúria Romana ‘Praedicate Evangelium’, de 19 de março de 2022, o Papa sublinha, a respeito das atividades de investimento financeiro da Santa Sé, que “as disposições estabelecidas ao longo do tempo” devem ser consolidadas, com papéis e responsabilidades de cada instituição “claramente definidos, permitindo que todos convirjam numa dinâmica de colaboração mútua”.

Leão XIV explica que tomou a decisão após recomendações aprovadas por unanimidade pelo Conselho para a Economia, da Santa Sé, e de ter consultado especialistas na matéria.

O IOR presta serviços financeiros ao Estado da Cidade do Vaticano e entidades católicas em todo o mundo.