D. Erik Varden: "Ser casto é aprender a viver com integridade"

O bispo norueguês, D. Erik Varden, considera que a castidade “tem mais a ver com uma maneira de se ser humano e menos com uma questão moral”.

Na conferência “Há lugar para a castidade hoje?”, na Universidade Católica, o monge trapista defendeu esta terça-feira que “a castidade é aprender a viver de acordo com um propósito divino que está impresso no nosso ser”. “Viver em castidade é, sobretudo, ultrapassar a divisão que condiciona a nossa existência para receber o dom que Deus nos deu”, disse, depois de ter lembrado que, de acordo com a literatura latina, “ser casto é aprender a viver com integridade”.

Diante de um auditório lotado, o bispo abordou a dificuldade que homens e mulheres sentem quando são vistos como são e, ainda assim, são amados.

“Deus não foge de nós, mas ama-nos”, disse, referindo depois que “o amor está assente num desejo de ver e ser visto”. “Aprender a amar é a capacidade de ver os outros sem dizer que são nossos, sem usá-los para sugar a sua vitalidade para que nos sintamos satisfeitos – isso não é amor”.

O monge norueguês contou a história de um casal que passou uma semana numa cabana para que cada um pudesse contar a sua vida ao outro: “Treinaram para deixar cair as máscaras e serem vistos como são”.