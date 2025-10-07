D. Erik Varden: "Ser casto é aprender a viver com integridade"

07 out, 2025 - 23:39 • Ana Catarina André
O bispo norueguês, D. Erik Varden, considera que a castidade “tem mais a ver com uma maneira de se ser humano e menos com uma questão moral”.
Na conferência “Há lugar para a castidade hoje?”, na Universidade Católica, o monge trapista defendeu esta terça-feira que “a castidade é aprender a viver de acordo com um propósito divino que está impresso no nosso ser”. “Viver em castidade é, sobretudo, ultrapassar a divisão que condiciona a nossa existência para receber o dom que Deus nos deu”, disse, depois de ter lembrado que, de acordo com a literatura latina, “ser casto é aprender a viver com integridade”.
Diante de um auditório lotado, o bispo abordou a dificuldade que homens e mulheres sentem quando são vistos como são e, ainda assim, são amados.
“Deus não foge de nós, mas ama-nos”, disse, referindo depois que “o amor está assente num desejo de ver e ser visto”. “Aprender a amar é a capacidade de ver os outros sem dizer que são nossos, sem usá-los para sugar a sua vitalidade para que nos sintamos satisfeitos – isso não é amor”.
O monge norueguês contou a história de um casal que passou uma semana numa cabana para que cada um pudesse contar a sua vida ao outro: “Treinaram para deixar cair as máscaras e serem vistos como são”.
Entrevista Renascença
Recordou, também, o episódio em que ao entrar no mosteiro, um amigo lhe disse que não tinha “direito a viver uma vida estéril”. “Se Deus te deu a vida como manifestação de um aspeto único da Sua glória, não é só para passar tempo ao espelho, mas para ser fonte de felicidade para os outros”, disse-lhe.
D. Erik Varden recordou, ainda, a muitos dos jovens presentes a diferença entre celibato e castidade. “O celibato é um estado de vida abraçado por um propósito espiritual. É uma vocação. Já a castidade é um chamamento sagrado dirigido a todos.”
O norueguês de 51 anos, nomeado bispo pelo Papa Francisco em 2019, esteve em Lisboa para duas conferências a convite do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.