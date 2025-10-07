D. Pedro Fernandes é o novo bispo de Portalegre-Castelo Branco

O Papa nomeou esta terça-feira um novo bispo para a diocese de Portalegre-Castelo Branco. Trata-se do padre Pedro Fernandes, de 56 anos, missionário do Espírito Santo.

O novo bispo vai substituir D. Antonino Dias, que resignou por limite de idade e que ficará como administrador apostólico da diocese alentejana até o novo bispo assumir funções.

Pedro Fernandes estudou em França, onde fez parte da Comunidade Espiritana de Clamart. Estagiou como missionário na Guiné-Bissau e serviu vários anos em Moçambique.

Entre 2018 e 2024, foi Superior Provincial dos Espiritanos da Província Portuguesa dos Espiritano e, por inerência, vice-Presidente da CIRP, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal.

Era atualmente o responsável pela associação de Apoio Social “Anima”.

Pedro Alexandre Simões Gouveia Fernandes nasceu a 22 de junho de 1969 em Lisboa.

Após concluir os estudos secundários em 1987, frequentou o primeiro ano de Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

Em 1988, ingressou na comunidade de estudantes Espiritanos do Restelo, em Lisboa, onde prosseguiu os seus estudos enquanto desenvolvia trabalho pastoral num ambiente de imigração.

Em 1991, ingressou no Noviciado espiritano em Silva, Barcelos, e fez os primeiros votos a 8 de setembro de 1992. No ano seguinte, regressou a Lisboa para o quinto ano de teologia, concluindo com uma tese sobre o diálogo católico-anglicano.

De 1993 a 1995 foi membro da Comunidade Espiritana de Clamart (França), obtendo uma licenciatura em Teologia Moral no Institute Catholique de Paris.

Em 8 de setembro de 1995, fez os votos perpétuos e em 8 de outubro de 1995 foi ordenado diácono em Lisboa. Depois, de 1995 a outubro de 1996, realizou o seu estágio missionário na Guiné-Bissau como diácono.

Foi ordenado sacerdote em Lisboa a 21 de julho de 1996 e integrou, nesse ano, o primeiro grupo de Espiritanos enviados para a missão em Moçambique. Inseriu-se na equipa missionária de Netia (Diocese de Nacala), de onde assistiu a vasta região de Itoculo (na mesma diocese). Aí mesmo, a partir de 2004, com a equipa Espiritana à que pertencia, fundou a nova missão de S. José de Itoculo (2004), confiando ao clero de Nacala a missão de Netia. Durante este período, além do trabalho paroquial, foi Coordenador da Zona Pastoral de Monapo-Carapira (Vigário Forâneo) e Coordenador Pastoral da Diocese (2000-2009).

De 2009 a 2010 mudou-se para Roma, onde obteve um diploma no Centro Interdisciplinar para a Formação de Formadores para o Sacerdócio (C.I.F.S.), na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (2009-2010).

De regresso a Portugal, de 2010 a 2018 foi Superior da Comunidade Espiritana do Porto; Diretor de Formação na Casa de Formação Espiritana do Pinheiro Manso, no Porto, um centro internacional de formação de jovens Espiritanos de vários países; e Professor de Teologia da Missão no 6º ano do Seminário Diocesano do Porto.

De 2010 a 2012 foi Conselheiro Provincial e de 2012 a 2018 Primeiro Assistente da Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo e Acompanhante e Animador de grupos juvenis, em particular grupos pertencentes aos Jovens sem Fronteiras, movimento ligado aos Espiritanos.

De 2018 a 2024 foi Superior Provincial da Província Portuguesa dos Espiritanos e Vice-Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Instituição de Apoio Social “Anima Una”.