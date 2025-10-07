Menu
  • Noticiário das 17h
  • 07 out, 2025
Portalegre-Castelo Branco

D. Pedro Fernandes recebe nomeação para bispo "com confiança em Deus e no seu povo"

07 out, 2025 - 15:50 • Catarina Severino Alves , André Rodrigues

O Papa Leão XIV designou D. Pedro Fernandes como novo bispo para a diocese de Portalegre-Castelo Branco.

D. Pedro Fernandes - o novo bispo da diocese de Portalegre-Castelo Branco, nomeado esta terça-feira pelo Papa Leão XIV - afirma que a notícia lhe causou um misto de sentimentos, da surpresa ao medo. Quanto aos desafios, aponta o encontro com novas pessoas e uma nova realidade.

Em declarações à Renascença, o padre reagiu à nomeação "com muita surpresa", pois não estava à espera. "Com gratidão - mesmo que não seja uma gratidão inteiramente entusiasmada - e com muita esperança e muita confiança em Deus e no seu povo, nas pessoas que vou encontrar".

"É bocadinho essa atitude, um pouco agridoce, porque é, de facto, um desafio grande para o qual eu não estava à espera e que, naturalmente, me mete algum medo. E o melhor antídoto para o medo é mesmo a confiança nas mãos de Deus e nos outros", acrescentou.

Como primeiro desafio no novo cargo, D. Pedro Fernandes fala em "encontrar as pessoas, conhecer a realidade de perto, com muita empatia, com muita compaixão, com muta proximidade".

"Por outro lado anunciar Jesus Cristo, tornar presentes os valores do evangelho num momento difícil e, naturalmente, numa região envelhecida (...), pelo menos em algumas áreas", continuou.

D. Pedro Fernandes é o novo bispo de Portalegre-Castelo Branco

Pedro Fernandes é missionário do Espírito Santo e (...)

O padre tem 56 anos e é missionário do Espírito Santo. Vai substituir D. Antonino Dias, que resignou por limite de idade, e que ficará como administrador apostólico da diocese alentejana até o novo bispo assumir funções.

D. Pedro Fernandes nasceu em Lisboa, onde foi ordenado sacerdote a 21 de julho de 1996. Estudou em França, onde fez parte da Comunidade Espiritana de Clamart. Estagiou como missionário na Guiné-Bissau e serviu vários anos em Moçambique.

Entre 2018 e 2024, foi Superior Provincial dos Espiritanos da Província Portuguesa dos Espiritano e, por inerência, vice-Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP).

Atualmente, é presidente da Instituição de Apoio Social "Anima".

Tópicos
