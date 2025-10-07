D. Pedro Fernandes recebe nomeação para bispo "com confiança em Deus e no seu povo"

D. Pedro Fernandes - o novo bispo da diocese de Portalegre-Castelo Branco, nomeado esta terça-feira pelo Papa Leão XIV - afirma que a notícia lhe causou um misto de sentimentos, da surpresa ao medo. Quanto aos desafios, aponta o encontro com novas pessoas e uma nova realidade.

Em declarações à Renascença, o padre reagiu à nomeação "com muita surpresa", pois não estava à espera. "Com gratidão - mesmo que não seja uma gratidão inteiramente entusiasmada - e com muita esperança e muita confiança em Deus e no seu povo, nas pessoas que vou encontrar".

"É bocadinho essa atitude, um pouco agridoce, porque é, de facto, um desafio grande para o qual eu não estava à espera e que, naturalmente, me mete algum medo. E o melhor antídoto para o medo é mesmo a confiança nas mãos de Deus e nos outros", acrescentou.

Como primeiro desafio no novo cargo, D. Pedro Fernandes fala em "encontrar as pessoas, conhecer a realidade de perto, com muita empatia, com muita compaixão, com muta proximidade".

"Por outro lado anunciar Jesus Cristo, tornar presentes os valores do evangelho num momento difícil e, naturalmente, numa região envelhecida (...), pelo menos em algumas áreas", continuou.