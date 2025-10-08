Menu
  • Noticiário das 12h
  • 08 out, 2025
Audiência Geral

Papa Leão XIV: ​“O nosso corpo e relações não são para descartar”

08 out, 2025 - 11:00 • Aura Miguel

Leão XIV renovou o pedido para se rezar, todos os dias, o terço pela paz no mundo

O Papa refletiu, na catequese desta quarta-feira, sobre a humildade de Cristo Ressuscitado. “O Senhor não realiza gestos espetaculares para ‘impor’ aos seus discípulos a fé na Ressurreição, mas aproxima-se com discrição”, afirmou.

”Esperaríamos efeitos especiais, sinais de poder, provas contundentes, mas Jesus prefere a linguagem da proximidade, da normalidade, da mesa partilhada”, disse.

“A Ressurreição não é uma reviravolta dramática, é uma transformação silenciosa que dá significado a cada gesto humano”. O Papa apontou o exemplo de Jesus ressuscitado quando, ao comer um pedaço de peixe diante dos seus discípulos, demonstrou que“não se trata de um pormenor marginal, é a confirmação de que o nosso corpo, a nossa história, as nossas relações não são uma embalagem a descartar. Estão destinados à plenitude da vida”.

No fundo, a Ressurreição ensina-nos que “não existe história de vida tão marcada pela desilusão e pelo pecado que não possa ser visitada pela esperança”. Ou seja, “o Ressuscitado deseja caminhar conosco e reacender em nós a certeza de que a vida é mais forte do que a morte”, frisou.

No final da audiência, Leão XIV renovou o pedido para se rezar, todos os dias, o terço pela paz no mundo e dirigiu uma saudação especial aos religiosos e consagrados presentes em Roma para o Jubileu da Vida Consagrada.

“Caros irmãos e irmãs, agradeço vosso precioso serviço ao Evangelho e à Igreja e exorto-vos a ser sinais eloquentes do amor de Deus e instrumentos de paz em todos os ambientes. Não vos canseis de testemunhar a esperança nas múltiplas fronteiras do mundo moderno, identificando com audácia missionária novos caminhos de evangelização e de promoção humana”, pediu o Papa.

