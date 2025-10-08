Menu
  Noticiário das 19h
  08 out, 2025
Prisões de Leiria e Tires participam no projeto Portas da Esperança do Vaticano

08 out, 2025 - 14:50 • Aura Miguel

Anunciado em dezembro de 2024, o grande primeiro passo foi realizado pelo Papa Francisco que, simbolicamente, a 26 de dezembro, quis “abrir” uma Porta Santa na prisão de Rebibbia em Roma.

A+ / A-

“A arte permite crescer no sentimento de justiça e introduz a esperança”, disse esta quarta-feira a ministra portuguesa da justiça. Rita Júdice participou, por videochamada, numa conferência de imprensa organizada pela Santa Sé para divulgar novos detalhes do projeto As Portas da Esperança. A propósito das palavras de Jesus “Eu sou a porta”, Rita Júdice afirmou que “as portas da justiça não podem ser portas que fecham, antes devem abrir à esperança”.

Este projeto de arte e cultura, criado no âmbito do Jubileu 2025 iniciativa do Dicastério para a Cultura e Educação, é chefiado pelo Cardeal Tolentino de Mendonça e envolve vários estabelecimentos prisionais.

Agora, ao longo do Ano Santo, o conceito de esperança será artisticamente interpretado em locais “esquecidos e isolados da comunidade, como são os cárceres” e conta com a colaboração de dezenas de artistas e arquitetos de renome mundial.

O objetivo é inserir, no contexto arquitetónico das prisões, “um novo tipo de aproximação ao grande tema da detenção”, com residências artísticas e “workshops”. Trata-se de “uma verdadeira pedagogia da esperança que passa por abrir as portas no contexto do cárcere”, disse esta manhã D. José Tolentino de Mendonça.

O projeto envolve expressões artísticas em 10 estabelecimentos prisionais: oito em cidades italianas e dois em Portugal.

Em território português, as duas “Portas da Esperança” serão abertas na prisão de Leiria para jovens (cadeia-escola), com a curadoria de Idílio Candia, e na prisão feminina de Tires, onde um grupo de mulheres serão acompanhadas, juntamente com os seus filhos, por Fernanda Fragateiro.

  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
