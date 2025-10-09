“Dilexit te”: Leão XIV e Francisco unidos no amor aos pobres

A primeira Exortação Apostólica do pontificado de Leão XIV, divulgada esta quinta-feira, surge em continuidade com a Encíclica “Dilexit nos” do Papa Francisco. O texto refere, logo no início, que Bergoglio, “nos últimos meses da sua vida, estava a preparar uma Exortação Apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada “Dilexi te”, imaginando Cristo a dirigir-se a cada um deles dizendo: Tens pouca força, pouco poder, mas «Eu amei-te» (Ap 3, 9)”.

E Prevost explica: "Ao receber como herança este projeto, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu – acrescentando algumas reflexões – e ao apresentá-lo no início do meu pontificado, partilho o desejo do meu amado Predecessor de que todos os cristãos possam perceber a forte ligação existente entre o amor de Cristo e o seu chamamento a tornarmo-nos próximos dos pobres. Na verdade, também eu considero necessário insistir neste caminho de santificação”.

Num editorial que o Vaticano divulgou em simultâneo com a “Dilexit te” lê-se que “não se trata de um texto de Doutrina Social da Igreja, nem analisa problemas específicos”, mas “propõe os fundamentos da Revelação, destacando o forte nexo entre o amor de Cristo e o seu chamamento à proximidade com os pobres.”

O texto, com trinta páginas e cinco capítulos, começa por destacar algumas “palavras-chave indispensáveis”, por exemplo, o clamor dos pobres, as muitas formas de pobreza, os preconceitos ideológicos e o desprezo ou ridicularização do exercício da caridade, “como se fosse uma fixação somente de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial”.

Documento cita textos de Francisco

Grande parte do documento cita textos de Francisco e inclui reflexões bíblicas e evangélicas sobre a “opção preferencial” pelos pobres. "Muitas vezes pergunto-me, quando há tanta clareza nas Sagradas Escrituras a respeito dos pobres, por que razão muitos continuam a pensar que podem deixar de prestar-lhes atenção”, escreve Leão XIV que, durante duas décadas, foi missionário entre os pobres do Perú..

Nesta Exortação, lê-se que os pobres e necessitados são uma “verdadeira riqueza” para a Igreja. Neste contexto, o texto inclui uma longa lista de santos, desde os primeiros tempos do cristianismo, destaca a sabedoria dos Padres da Igreja, sem esquecer Santo Agostinho e Santo Ambrósio e dezenas de testemunhos de quem dedicou a vida, ao longo dos séculos a servir os pobres, a libertar os cativos e a cuidar dos doentes e mais vulneráveis. “Quando a Igreja se ajoelha diante dum leproso, criança desnutrida ou moribundo anónimo, ela realiza a sua vocação mais profunda: amar o Senhor onde Ele está mais desfigurado”, escreve o Papa.

“A Igreja, como mãe, caminha com os que caminham. Onde o mundo vê ameaça, ela vê filhos; onde se erguem muros, ela constrói pontes; pois sabe que o Evangelho só é crível quando se traduz em gestos de proximidade e de acolhimento; e que em cada migrante rejeitado, é o próprio Cristo que bate às portas da comunidade”.

A riqueza da Doutrina Social da Igreja também merece especial atenção, sobretudo o magistério dos últimos 150 anos, desde a “Rerum Novarum” de Leão XIII, à “Caritas in Veritatem” de Bento XVI. Construída com várias citações do magistério de Francisco, a “Dilexit te” sublinha que “a falta de equidade é a raiz dos males sociais”, constatando-se, muitas vezes que “os direitos humanos não são iguais para todos”. Acrescenta ainda que as questões estruturais não se conseguem resolver a partir de cima devendo, por isso, ser tratadas a partir dos lugares, espaços, casas e cidades onde os pobres vivem e caminham.

“Portanto, mesmo correndo o risco de parecer ‘estúpidos’, é tarefa de todos os membros do Povo de Deus fazer ouvir, ainda que de maneiras diferentes, uma voz que desperte, denuncie e se exponha. As estruturas de injustiça devem ser reconhecidas e destruídas com a força do bem, através da mudança de mentalidades e também, com a ajuda da ciência e da técnica, através do desenvolvimento de políticas eficazes na transformação da sociedade”, diz o texto.

Por fim, a Exortação “Dilexit te” sublinha que o amor aos pobres é “um permanente desafio”. Os pobres podem ser para nós “como mestres silenciosos, reconduzindo o nosso orgulho e a nossa arrogância a uma conveniente humildade”. É que, “para os cristãos, os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo”. E, “para entrar verdadeiramente neste mistério, é preciso especificar que o Senhor se faz carne que tem fome e sede, que está doente e na prisão”, sem esquecer também que “precisamos de praticar a esmola para tocar a sua carne sofredora”.

