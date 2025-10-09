Menu
Renascença
  • Noticiário das 15h
  • 10 out, 2025
"Uma casa aberta". CUMN celebra 50 anos

09 out, 2025 - 23:02 • João Maldonado

É já este fim-de-semana que o Centro Universitário Manuel da Nóbrega cumpre meio século. A casa jesuíta está vocacionada para o acompanhamento de jovens. Pretende que desenvolvam “a sua dimensão cristã com sentido crítico e integrando o Evangelho e Jesus na sua vida”.

“Uma casa aberta, ao estilo de Jesus, acolhedora, próxima, hospitaleira, livre e que ajuda a libertar.” É assim que o padre João Manuel Silva descreve, em entrevista à Renascença, o CUMN. Tem 41 anos, é jesuíta há 17 e padre há seis. É atualmente o diretor do Centro Universitário Manuel da Nóbrega.

Estávamos em 1975 quando a ideia surgiu. “O provincial, o padre Júlio Fragata, teve a coragem de mandar os jesuítas para Coimbra começar uma coisa completamente nova” – uma empreitada que acabou por ser entregue aos padres Vasco Pinto Magalhães, António Vaz Pinto e Alberto Brito. Mesmo a nível europeu continuará a ser algo inovador, “um projeto um bocadinho único” – pela época em que surgiu e que se vai adaptando aos tempos modernos.

O CUMN celebra este fim-de-semana 50 anos. O programa, com inscrições abertas, arranca no sábado, às 15h 00, com uma exposição no próprio Centro. Há depois espaço para uma apresentação de um documentário, uma mesa-redonda e um café-concerto.

No domingo acontece a celebração central: a missa às 12h30 na Sé nova de Coimbra. Segue-se um almoço.

A meta esteve sempre focada, até como o próprio nome indica, no ambiente universitário, em particular nos estudantes, mas também nos professores, mostrando “um estilo de Igreja próxima, descomplicada, simples”.

A maior parte das atividades são dirigidas a grupos entre os 18 e os 24 anos, mas há propostas para mais velhos e para mais novos: os conhecidos GVX – ou Grupos de Vida Cristã – que vão do 8.º ao 12.º ano.

“Tal como a Universidade forma médicos, engenheiros, juristas” o Centro quer “ajudar todas as profissões a desenvolver a sua dimensão cristã com sentido crítico e integrando o Evangelho e Jesus na sua vida”.

As atividades são tendencialmente gratuitas graças “à generosidade das pessoas que ajudam”. É que, como explica o padre João Manuel Silva, a não ser as angariações de fundos que vão sendo feitas, “não temos nenhuma forma de rendimento”. “Cada obra da Companhia de Jesus tem de ser autossustentável”, reforça.

O CUMN, como muitos outros projetos jesuítas, funciona como porta de entrada no mundo católico. “É a porta de entrada ou de reentrada na fé muitas vezes este ambiente simples que aqui se vive”, não sendo raras as preparações para receber o sacramento do Baptismo. Um local “onde se pode celebrar e conviver com amigos, mas tudo nos quer levar a Cristo”, explica o diretor do Centro, sublinhando que a “parte mais festiva e de amizades está ligada a uma parte formativa, de formar consciências cristãs, que conheçam a doutrina, as escrituras e a história da Igreja”.

Este fim-de-semana mais de um ano de trabalho dá frutos com a celebração de meio século.

