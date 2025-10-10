Arcebispo Richard Gallagher denuncia na ONU perseguição a milhões de cristãos em todo o mundo

O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, denunciou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam atualmente perseguição religiosa severa em várias partes do mundo.

Falando em nome da Santa Sé durante as comemorações dos 80 anos da ONU, o prelado afirmou que esses cristãos “são submetidos a violência física, prisão, deslocamento forçado e até martírio”.

O representante do Vaticano alertou que a liberdade religiosa continua a ser “um dos pilares fundamentais da paz”, mas que “a comunidade internacional parece ignorar” a crescente violência contra o grupo religioso mais perseguido do planeta.

“Nenhum Estado ou sociedade deve obrigar alguém a agir contra a própria consciência”, advertiu o arcebispo, reforçando que o diálogo inter-religioso deve ser “um caminho compartilhado rumo ao respeito mútuo, à justiça e à paz”.

Apelo global pela paz

Durante o discurso, o arcebispo também lançou um apelo urgente à paz, mencionando zonas de conflito que continuam a causar devastação — da Ucrânia ao Médio Oriente, do Sudão à República Democrática do Congo, passando por regiões do Caribe e do Sudeste Asiático.

D. Paul Richard Gallagher destacou que a escalada de tensões, somada à crise climática, tem agravado as desigualdades e a pobreza. “A Santa Sé é a voz dos que não têm voz”, declarou, defendendo um mundo em que “a paz prevaleça sobre os conflitos, a justiça sobre as desigualdades e a verdade ilumine o caminho para o autêntico bem-estar humano”.

O arcebispo também criticou o aumento vertiginoso dos gastos militares e o abandono de compromissos internacionais por parte de algumas nações. A proliferação de armamentos — incluindo mais de 12 mil ogivas nucleares em circulação — perpetua “ciclos de violência e divisão”.

O secretário do Vaticano para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais lembrou que o respeito ao direito internacional humanitário é essencial e classificou ataques contra civis, hospitais, escolas e locais de culto como “graves crimes de guerra”. Denunciou ainda o uso da fome como arma de conflito, frisando que a erradicação da fome e da pobreza é uma “obrigação moral”.

Citando o Papa Francisco, o arcebispo descreveu a fome como “uma tragédia ainda mais triste e vergonhosa, quando sabemos que a Terra pode produzir alimento suficiente para todos”.

Preservar a dignidade humana: defesa intransigente da vida

O arcebispo Paul Richard Gallagher sublinhou ainda que todos os esforços da comunidade internacional devem ter “a dignidade da pessoa humana” como princípio central. Garantir os bens essenciais significa também proteger o direito à vida, “desde a conceção até ao seu fim natural”, afirmou.

Representando a posição da Santa Sé, o arcebispo reiterou “a ilegalidade do aborto e da eutanásia”, classificando-as como práticas que promovem uma “cultura da morte”. Em vez disso, defendeu que os recursos e políticas públicas devem ser direcionados à proteção da vida, com assistência médica adequada e cuidados paliativos dignos para todos.

“Existe apenas um direito à vida”; não pode haver outro que lhe seja contrário, mesmo quando falsamente apresentado como liberdade, advertiu.

O prelado alertou ainda que, quando a liberdade se desvincula da “verdade objetiva e universal”, até mesmo o direito à vida corre o risco de ser negociado. Entre as práticas que minam a dignidade humana, destacou a maternidade de substituição, que — nas suas palavras — reduz a mulher e a criança a “simples produtos”.