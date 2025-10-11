D. Rui Valério: "O trabalho tem que ser sinónimo de promoção da dignidade do ser humano"

O trabalho tem de ser sinónimo de promoção da dignidade humana e da justiça social. Esta foi a ideia defendida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, durante o Jubileu do Mundo do Trabalho, que decorreu este sábado, em Lisboa.

"Tem de ser um campo de realização do ser humano não só enquanto ser individual, mas enquanto ser social", explicou em declarações à Renasccença durante o evento.

D. Rui Valério considera que, em Portugal, "a grande parcela do trabalho feito é norteada por este sentido de justiça e por esta preocupação com a promoção da dignidade do ser humano". Nota, contudo, que existem "situações pontuais em que isso poderá não acontecer".

O Jubileu do Mundo do Trabalho discutiu temas que vão desde as questões éticas introduzidas por tecnologias como a Inteligência Artificial até à valorização social do trabalho.

No período que vivemos, D. Rui Valério destaca como principal desafio da Igreja "olhar com realismo para o presente e para a necessidade de atualizar e concretizar no mundo do trabalho os valores evangelicos", sempre "com um olho colocado no futuro, com autenticidade e verdade".

Na perspetiva do Patriarca de Lisboa, "o advento trazido pelo contributo da tecnologia" alterou o próprio significado de trabalho, gerando novas discussões sobre as temáticas laborais.

No Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, o público foi ainda convidado a refletir sobre a "humanização do cuidado". Durante um dos painéis, Isabel Galriça Neto, diretora de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz de Lisboa, chamou a atenção para a falta de acesso a serviços de saúde deste tipo. Além disto, sublinhou a importância de ter compaixão e dar esperança na hora de cuidar.