“Tenham a ousadia de desarmar!”: o apelo do Papa diante da imagem de Fátima

11 out, 2025 - 18:38 • Aura Miguel

O Papa Leão XIV apelou ao desarmamento global e ao desarmamento interior, durante uma vigília de oração pela paz, diante da Imagem original de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro.

A+ / A-

Antes da recitação do terço, este sábado, Leão XIV ofereceu à Virgem de Fátima uma rosa de ouro, cumprindo a tradição seguida pelos últimos Papas. Na Praça de São Pedro, a Imagem original da Capelinha das Aparições foi colocada junto ao Papa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Após o terço pela paz, acompanhado pelo canto “Avé de Fátima”, o Papa meditou sobre as palavras que Jesus dirigiu a Pedro no Horto das Oliveiras: "Embainha a tua espada»"(cf. Jo 18,11). “Desarma a mão e, ainda antes, o coração”, afirmou, sublinhando que a paz é desarmada e desarmante.

“Não é dissuasão, mas fraternidade; não é ultimato, mas diálogo. Não virá como fruto das vitórias sobre o inimigo, mas como resultado da sementeira da justiça e de um perdão corajoso”, acrescentou.

Leão XIV esclareceu que "Embainha a espada" é uma palavra dirigida aos poderosos do mundo, “àqueles que guiam os destinos dos povos: tende a ousadia de desarmar!”. E completou: “Ao mesmo tempo, também é dirigida a cada um de nós, para nos tornar cada vez mais conscientes de que, por nenhuma ideia, fé ou política, podemos matar. O coração deve ser desarmado antes de tudo, pois se não houver paz dentro de nós, não daremos paz”.

Ao dirigir-se aos fiéis presentes e a todos os que se associaram à vigília através dos meios de comunicação, o Papa reforçou: “Trata-se de um convite a adquirir uma perspectiva diferente, a olhar o mundo a partir de baixo, com os olhos de quem sofre, não na óptica dos grandes; um convite a olhar a história através dos olhos dos mais pequenos e não através da perspetiva dos poderosos; a interpretar os acontecimentos da história através da perspetiva da viúva, do órfão, do estrangeiro, da criança ferida, do exilado, do fugitivo”.

Por fim, deixou palavras de alento a todos os que participaram neste momento de oração pela paz: “Deus enche de alegria os que espalham o amor no mundo, alegria a quantos, em vez da vitória sobre o inimigo, preferem fazer a paz com ele. Coragem, avante, a caminho, vós que construís as condições para um futuro de paz, na justiça e no perdão, sede mansos e determinados, não deixeis cair os braços. A paz é um caminho e Deus caminha convosco. O Senhor cria e espalha a paz através dos seus amigos que estão em paz nos seus corações, que, por sua vez, se tornam pacificadores, instrumentos da sua paz”.

