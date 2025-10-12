Arcebispo da Beira destaca Maria como "peregrina de esperança" e Mãe da humanidade

O arcebispo da Beira, em Moçambique, D. Cláudio Dalla Zuann, destacou este domingo, em Fátima, o papel de Maria como “Peregrina de Esperança” e mãe de toda a humanidade. A reflexão decorreu durante a Celebração da Palavra, que se seguiu à Procissão das Velas, reunindo no Santuário 150 mil fiéis. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Presidindo à peregrinação internacional aniversária de outubro, o prelado sublinhou que Maria continua a acompanhar os seus filhos, especialmente em tempos de sofrimento e incerteza. “Maria, como serva fiel, encarrega-se desta missão maternal velando, protegendo e apontando o caminho a nós, seus filhos, e, por vezes, torna-se também presente, de forma mais intensa e percetível, em certos momentos da nossa peregrinação sobre a terra, em momentos mais sombrios”, afirmou D. Cláudio Dalla Zuann. Inspirando-se na Palavra do Livro do Apocalipse proclamada na celebração, o arcebispo comparou os desafios atuais do mundo às trevas do ódio e da guerra, lembrando que o mal — simbolizado pelo “dragão com múltiplas cabeças” — continua a espalhar destruição. “Como em 1917, quando a Europa se encontrava envolvida em conflitos e filhos desta terra morriam na guerra, também hoje assistimos ao sinal que o texto do Apocalipse nos apresenta: o enorme dragão do mal arrasta morte e destruição sobre tantos lugares deste nosso mundo”, observou o prelado.

Segundo D. Cláudio, esta imagem sombria é respondida pela ação salvadora de Deus, que leva “a esplêndida mulher do livro do Apocalipse, assim como o seu Filho, para um lugar seguro, para junto de Deus” — sinal da vitória do bem sobre o mal. O arcebispo recordou as palavras do Papa Francisco, que apresenta Maria como exemplo de fé e confiança absolutas em Deus. “Em Maria, Deus encontrou a criatura que acolhe com total disponibilidade a Sua vontade”, sublinhou. Convidando os fiéis a acolherem Maria como mãe e guia, o presidente da celebração pediu que cada um viva essa relação com docilidade e compromisso cristão. “Como Maria escutou e acolheu as palavras a ela dirigidas e assumiu a missão de ser nossa mãe, escutemos também nós as palavras a nós dirigidas e acolhamos o dom de sermos seus filhos, de sentirmos o seu amparo, de seguirmos com confiança as suas indicações e contemplarmos nela a realização do quanto nos é prometido”, pediu. D. Cláudio Dalla Zuann apelou ainda à vivência da fé como caminho de unidade e reconciliação. “Como filhos dóceis escutemos e ponhamos em prática a palavra do seu Filho Jesus tecendo assim novas relações que vão além do sangue, da nação ou da cultura”, exortou, sublinhando que “este é o caminho para a paz no mundo”. A celebração terminou com um convite à esperança e à confiança na promessa deixada pela Virgem em Fátima. “Como Nossa Senhora e com ela, escutemos e guardemos a Palavra do Senhor nos nossos corações”, concluiu o arcebispo, recordando as palavras de Maria: “O meu Coração Imaculado triunfará.”