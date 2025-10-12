D. José Ornelas apela: “Quem ainda não votou, vá votar, porque está na hora”

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, apelou este domingo, em Fátima, à participação de todos os cidadãos no ato eleitoral.

“É um dia muito significativo. O pior que pode acontecer — a verdadeira derrota da democracia — é não usarmos este direito. E isso não pode ser. Nós lutámos por ele”, afirmou o prelado.

Reconhecendo que pode haver “razões de desilusão e desencanto”, D. José Ornelas sublinhou que “o pior de tudo é não participarmos, é não estarmos presentes, porque então as coisas acontecerão sem nós”.

“E não há desculpa nenhuma”, reforçou, acrescentando que “independentemente da opinião que possamos ter sobre os políticos — e há também políticos sérios — não podemos ficar simplesmente na bancada a fazer comentários”.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da peregrinação aniversária de outubro, o bispo de Leiria-Fátima destacou as eleições deste domingo como “o ponto alto do nosso compromisso com a sociedade”.

“Se queremos mudança, temos de eleger. E temos também de ser cidadãos proativos e exigentes — com meios pacíficos, mas exigentes — para que os eleitos estejam verdadeiramente ao serviço do povo e do bem comum”, afirmou.

Sobre as eleições autárquicas, D. José Ornelas recordou que “são o espaço onde, de forma mais concreta, se manifesta esse compromisso com a comunidade, porque envolvem pessoas conhecidas, próximas, muitas vezes para além das lógicas partidárias”.

“Estas eleições são sempre muito importantes e deviam inspirar-nos a desejar que o país fosse governado com esse mesmo espírito”, acrescentou.

O presidente da CEP expressou ainda o desejo de que existam “mais ocasiões em que os cidadãos possam fazer ouvir a sua voz e avaliar o trabalho dos eleitos, permitindo uma verdadeira prestação de contas”.

“É isso que espero que possamos dizer ao final deste dia. E repito: quem ainda não votou, vá votar, porque está na hora”, concluiu.