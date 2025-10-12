D. José Ornelas: “O que se passa em Gaza não pode deixar ninguém indiferente”

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, apelou à paz no Médio Oriente e sublinhou que “o que se passa em Gaza não pode deixar ninguém indiferente”.

No decorrer da conferência de imprensa de apresentação da peregrinação internacional de outubro ao Santuário de Fátima, o bispo destacou os sinais de esperança que apontam para um possível acordo de paz, considerando-os “motivo de ação de graças e de apoio a todos os esforços nesse sentido”.

“As notícias que chegaram dão-me sinais concretos de que pode haver um acordo de paz e a cessação desta carnificina. É um motivo para dar graças a Deus e apoiar quem trabalha pela paz”, afirmou D. José Ornelas.

O presidente da CEP realçou também a importância das reuniões ao mais alto nível entre chefes de Estado para tratar do pós-conflito. “É muito importante não só para a população de Gaza, mas também para as famílias das pessoas raptadas — algumas das quais morreram durante estes dois anos e meio”, disse, lembrando que “situações como esta pensávamos já não voltar a ver nos nossos dias”.

D. José Ornelas destacou o envolvimento da Igreja Católica no apoio às vítimas do conflito.

“Temos igrejas presentes no terreno, e elas mobilizaram-se para ir ao encontro das pessoas que sofrem. O número de vítimas mortais, os traumas e as feridas deixadas em milhões, sobretudo nas crianças, desafiam o bom senso e o próprio humanismo”, apontou.

“A humanidade tem de trilhar outros caminhos. O acumular de meios de destruição transforma o mundo num campo de batalha global, afetando todos. Recordamos o aumento dos preços, as tensões comerciais e o clima internacional cada vez mais complexo”, alertou o bispo.

Inspirando-se nas palavras do Papa Francisco, D. José Ornelas sublinhou que a paz não se constrói com armas, mas com justiça, dignidade e diálogo.

“Não é pelas armas que vamos construir um mundo melhor. As armas servem para destruir. Os países têm direito à defesa, mas a justiça faz-se nos tribunais e com diplomacia. Quando se chega às armas, já se perdeu metade da humanidade”, afirmou.

O presidente da CEP concluiu com uma referência à espiritualidade de Fátima, lembrando a “Rainha da Paz” como símbolo de esperança:

“A mensagem de Fátima continua a inspirar-nos a sonhar com uma humanidade de paz na justiça e na dignidade.”