Fátima espera milhares de fiéis na última grande peregrinação do ano

A última grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima começa este domingo e será presidida pelo arcebispo da Beira, em Moçambique, D. Claudio Dalla Zuanna, sendo esperados milhares de fiéis até segunda-feira.

De acordo com o Santuário, Justiça, paz, desafios climáticos e o papel da Igreja em situações de crise são alguns dos temas sobre os quais D. Claudio Dalla Zuanna tem vindo a intervir, motivado pelas circunstâncias e acontecimentos vividos em Moçambique, um país muito fustigado por desastres naturais.

O arcebispo da Beira nasceu em Buenos Aires, Argentina, no seio de uma família de migrantes oriunda de Itália e ingressou na Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), em 1978. Foi ordenado padre em junho de 1984 e partiu para Moçambique como missionário no ano seguinte. Exerceu diversas funções nas estruturas eclesiásticas de Moçambique, nomeadamente conselheiro provincial, pároco, formador, entre outras.

A 29 de junho de 2012, o Papa Bento XVI nomeou-o arcebispo de Beira, sucedendo a D. Jaime Pedro Gonçalves.

A Peregrinação Internacional Aniversária de outubro celebra a aparição de Nossa Senhora ocorrida a 13 de outubro de 1917, na Cova da Iria, à qual se estima que tenham assistido entre 50 mil a 70 mil pessoas.

De acordo com o relato que consta das memórias da Irmã Lúcia, a mais velha dos Três Pastorinhos, Nossa Senhora expressou, nessa ocasião, um pedido concreto: “que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias”.

O programa começa este domingo, com a recitação do rosário às 21h30, na Capelinha das Aparições, seguindo-se Procissão das Velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto.

Depois terá lugar a Procissão do silêncio, seguindo-se, pela madrugada, momentos de adoração eucarística, veneração dos santos Francisco e Jacinta Marto e a oração da Via-sacra.

Na segunda-feira, dia 13 de outubro, a Procissão Eucarística será às 7h00 e o Rosário às 9h00, segue-se a Missa Internacional às 10h00, bênção dos doentes e procissão do adeus.