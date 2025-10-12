Menu
​Papa e a Terra Santa: “Que o processo de paz respeite as aspirações dos israelitas e palestinianos”

12 out, 2025 - 12:15 • Aura Miguel

A+ / A-

O papa Leão XIV encara o acordo de paz estabelecido no Médio Oriente como uma "centelha de esperança".

“Nos últimos dias, o acordo para iniciar o processo de paz trouxe uma centelha de esperança à Terra Santa”, disse Leão XIV, este domingo, na Praça de São Pedro.

"Encorajo as partes envolvidas a prosseguirem corajosamente o caminho que traçaram, rumo a uma paz justa e duradoura, que respeite as legítimas aspirações dos povos israelita e palestiniano”, acrescentou

Antes de rezar o Angelus, o Papa recordou que os últimos dois anos de conflito “deixaram morte e escombros por todo o lado, sobretudo nos corações daqueles que perderam brutalmente filhos, pais, amigos, tudo”.

Interrompido por aplausos, acrescentou: “Com toda a Igreja, partilho a vossa imensa dor. Hoje, a carícia do Senhor dirige-se especialmente a vós, a certeza de que, mesmo na mais profunda escuridão, Ele permanece sempre connosco: ‘Dilexi te - Eu amei-te’. Pedimos a Deus, única Paz da humanidade, que cure todas as feridas e nos ajude com a sua graça a realizar o que agora parece humanamente impossível: redescobrir que o outro não é um inimigo, mas um irmão ou uma irmã a quem podemos olhar, perdoar e oferecer a esperança da reconciliação."

Menos optimista foram as suas referências à situação na Ucrânia. Leão XIV manifestou o seu pesar pelos novos e violentos ataques que atingiram várias cidades e infra-estruturas civis naquele país, causando a morte de pessoas inocentes, incluindo crianças, e deixando inúmeras famílias sem eletricidade e aquecimento.

“O meu coração une-se ao sofrimento da população, que vive há anos em angústia e privação. Renovo o apelo para pôr fim à violência, parar com a destruição e abrir-se ao diálogo e à paz”, declarou.

Estas palavras de Leão XIV a implorar a paz e o fim da violência, foram proferidas no final da missa do Jubileu mariano, ocasião escolhida para, diante da Imagem oficial da Virgem de Fátima, confiar o mundo e toda a humanidade ao Coração Imaculado de Maria.

