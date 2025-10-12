Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa ​Leão XIV confia o mundo ao Coração Imaculado de Maria

12 out, 2025 - 11:14 • Aura Miguel

Frente à Imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa implorou a paz, confiando a Maria o mundo e a humanidade.

A+ / A-
Vídeo. Papa ​Leão XIV confia o mundo ao Coração Imaculado de Maria
“Convosco, Virgem Imaculada, glorificamos o Senhor, reconhecendo em cada momento as grandes obras do seu amor. Virgem Santa, Mãe Assunta ao Céu, Rainha da paz, Senhora do Coração Imaculado, rezai por nós.” Foto: Vincenzo Livieri/Reuters

O Papa Leão XIV confia o mundo ao Coração Imaculado de Maria. Diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa implorou, este domingo, a paz, confiando a Maria o mundo e a humanidade.

“Ao vosso Coração Imaculado, confiamos o mundo inteiro e toda a humanidade, especialmente os teus filhos atormentados pelo flagelo da guerra. Advogada da graça, aconselhai-nos a via da reconciliação e do perdão, não deixeis de interceder por nós, na alegria e na dor, e obtende-nos o dom da paz que tanto imploramos”, pediu Leão XIV

“Convosco, Virgem Imaculada, glorificamos o Senhor, reconhecendo em cada momento as grandes obras do seu amor. Virgem Santa, Mãe Assunta ao Céu, Rainha da paz, Senhora do Coração Imaculado, rezai por nós!”

Esta oração foi proferida no final da missa do Jubileu mariano, que reuniu milhares de fieis na Praça de São Pedro, à semelhança do que fez João Paulo II em 1984 e também no ano 2000.

Sem se referir a Fátima, Leão XIV disse, no entanto durante a homilia, que “neste mundo que busca justiça e paz, mantenhamos viva a espiritualidade cristã, a devoção popular aos acontecimentos e aos lugares que, abençoados por Deus, mudaram para sempre a face da terra".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)