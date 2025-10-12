O Papa Leão XIV confia o mundo ao Coração Imaculado de Maria. Diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa implorou, este domingo, a paz, confiando a Maria o mundo e a humanidade.

“Ao vosso Coração Imaculado, confiamos o mundo inteiro e toda a humanidade, especialmente os teus filhos atormentados pelo flagelo da guerra. Advogada da graça, aconselhai-nos a via da reconciliação e do perdão, não deixeis de interceder por nós, na alegria e na dor, e obtende-nos o dom da paz que tanto imploramos”, pediu Leão XIV

“Convosco, Virgem Imaculada, glorificamos o Senhor, reconhecendo em cada momento as grandes obras do seu amor. Virgem Santa, Mãe Assunta ao Céu, Rainha da paz, Senhora do Coração Imaculado, rezai por nós!”

Esta oração foi proferida no final da missa do Jubileu mariano, que reuniu milhares de fieis na Praça de São Pedro, à semelhança do que fez João Paulo II em 1984 e também no ano 2000.

Sem se referir a Fátima, Leão XIV disse, no entanto durante a homilia, que “neste mundo que busca justiça e paz, mantenhamos viva a espiritualidade cristã, a devoção popular aos acontecimentos e aos lugares que, abençoados por Deus, mudaram para sempre a face da terra".