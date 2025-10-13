Arcebispo da Beira exorta peregrinos em Fátima à conversão, caridade e construção da paz

13 out, 2025 - 11:00 • Olímpia Mairos
O arcebispo da Beira, D. Claudio Dalla Zuanna, destacou nesta segunda-feira, durante a peregrinação internacional aniversária de outubro em Fátima, a importância da caridade e da conversão pessoal como caminhos para a construção da paz e da edificação da Igreja.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na homilia proferida no recinto do Santuário, o prelado sublinhou que Maria ensina aos fiéis o valor espiritual dos sacrifícios oferecidos a Deus e o compromisso com o bem comum.
“Neste lugar, Maria mostrou-nos o valor da oferta dos nossos sacrifícios para a vinda do Reino de Deus, Reino de justiça e de paz”, afirmou D. Claudio, lembrando que os sacrifícios agradáveis a Deus não se limitam a penitências físicas, mas devem traduzir-se em gestos de caridade, perdão e solidariedade.
“A experiência de fé deve abrir-nos à vivência da caridade. A caridade torna-se o critério de autenticidade da nossa vida cristã”, acrescentou o arcebispo, apelando a uma vivência cristã coerente e comprometida com a transformação das estruturas injustas que oprimem os mais frágeis e pobres.
O prelado apontou como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus “não tanto dores físicas, por vezes autoimpostas, mas expressão da caridade, como a renúncia a interesses pessoais, também legítimos, para que as outras pessoas possam ter quanto precisam para a sua vida”.
D. Claudio destacou também “o sacrifício do perdão oferecido pelas ofensas recebidas, a honestidade na gestão do que nos foi confiado, a dedicação no trabalho, a procura do bem comum na política, sem cair nos atropelos à dignidade humana, transformando as estruturas iníquas que oprimem e marginalizam, mormente os débeis e os pobres”.
Ao refletir sobre o significado espiritual de Fátima, D. Claudio recordou o pedido de Nossa Senhora para que se construísse “uma capela em sua honra”, afirmando que o Santuário é um lugar privilegiado de encontro entre Deus e a humanidade.
“Maria, arca da nova aliança, Mãe do Filho de Deus, torna-se o lugar do encontro entre a humanidade sofredora e a Misericórdia do Pai”, destacou.
O arcebispo da Beira convidou ainda os fiéis a serem “pedras vivas” na construção da Igreja e testemunhas da esperança no mundo: “O Senhor quer que sejamos pedras vivas na edificação da sua Igreja, que tem em Jesus Cristo a pedra angular, escolhida e preciosa.”
Para D. Claudio Dalla Zuanna, a paz — tão necessária no mundo atual — só é possível mediante a conversão pessoal de cada fiel. “A paz de que tanto precisamos, como no tempo das aparições, só é possível se o coração de cada um se abrir ao bem, ao perdão, à solidariedade e ao cuidado da vida.”
“A paz, de que tanto precisamos nestes dias, de modo especial na Ucrânia e na Terra de Jesus, realidades que sentimos tão próximas de nós. Mas também em tantos outros lugares do mundo. No Myanmar, por exemplo — de onde hoje está connosco um bispo que participa nesta celebração —, certamente ele traz em seu coração os anseios de paz, serenidade e fraternidade de seu povo. E não podemos esquecer Cabo Delgado, em Moçambique, minha terra natal, nem o Sudão, e tantos outros lugares do nosso planeta que clamam por reconciliação e esperança”, enumerou.
A concluir a homília, o prelado convidou os fiéis a confiarem a oração e a vida à intercessão de Maria, recordando as palavras de São João Paulo II durante o ato de consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, em 24 de março de 1984 — palavras que, segundo D. Claudio, “mantêm plena atualidade no tempo presente”.
“Ó Mãe dos homens e dos povos, Vós que conheceis os seus sofrimentos e as suas esperanças, Vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que, movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao Vosso Coração.
Abraçai, com amor de Mãe e de Serva do Senhor, este nosso mundo humano, que Vos confiamos e consagramos...
Que se revele, uma vez mais, na história do mundo, a força salvífica da Redenção — a força do Amor misericordioso!
Que o mal se detenha, que transforme as consciências e que, em vosso Imaculado Coração, se manifeste para todos a luz da esperança!”, proclamou o arcebispo.
De acordo com o Santuário de Fátima, estiveram presentes nesta
peregrinação de outubro dois cardeais, D. António Marto e D. Américo Aguiar, 21 bispos, 269 sacerdotes, 11 diáconos e
110 mil fiéis.
Fátima
A imagem original de Nossa Senhora de Fátima, que (...)
Nas celebrações deste 13 de outubro esteve já a centenária Imagem de Nossa Senhora de Fátima, regressada ontem de Roma, onde esteve a pedido do Santo Padre.
A Rosa de Ouro que o Papa Leão XIV ofereceu a Nossa Senhora de Fátima e ao Santuário foi colocada junto à Imagem, no altar do Recinto de Oração, após o momento de incensação, no início da celebração.
Leão XIV tornou-se, assim, o quarto Papa a realizar este gesto de veneração a Nossa Senhora de Fátima.
Em maio de 2017, o Papa Francisco entregou pessoalmente uma Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, por ocasião do centenário das aparições.
Bento XVI havia sido o primeiro pontífice a oferecer a Rosa de Ouro em pessoa, durante a oração que proferiu na Cova da Iria, a 12 de maio de 2010, como uma “homenagem de gratidão” a Nossa Senhora de Fátima.
Antes dele, o Papa Paulo VI concedera a primeira Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima, em 21 de novembro de 1964, ao encerrar a terceira sessão do Concílio Vaticano II. A distinção foi entregue em 13 de maio de 1965 pelo cardeal Fernando Cento, enviado pontifício.