Caso Rupnik: Vaticano nomeia cinco juízes independentes

O Vaticano anunciou esta segunda-feira que foram nomeados cinco juízes independentes para julgar o caso do padre Marko Ivan Rupnik.

O famoso artista, teólogo e pregador esloveno, autor de grandes painéis em mosaicos de arte sacra, espalhados por diversas igrejas, santuários e capelas (incluindo em Portugal), é acusado de abusos psicológicos e sexuais sobre mulheres adultas consagradas.

Em 2020, o tribunal vaticano reconheceu a excomunhão (latae sententiae) do então jesuíta por um caso de relações sexuais sobre uma religiosa noviça em contexto abusivo. Poucas semanas depois, a pena viria a ser retirada, sem mais explicações. Em 2022, surgiram novas denúncias de abuso sobre mulheres consagradas que estavam na dependência de Rupnik (membros do Centro Aletti que o artista dirigia), mas o Dicastério para a Doutrina da Fé, considerou que os factos tinham prescrito.

Neste contexto, o padre Rupnik foi expulso da Companhia de Jesus, em 2023.

