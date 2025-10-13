Menu
  Noticiário das 15h
  • 13 out, 2025
Religião

Caso Rupnik: Vaticano nomeia cinco juízes independentes

13 out, 2025 - 14:49 • Aura Miguel

Em 2020, o tribunal vaticano reconheceu a excomunhão (latae sententiae) do então jesuíta por um caso de relações sexuais sobre uma religiosa noviça em contexto abusivo

O Vaticano anunciou esta segunda-feira que foram nomeados cinco juízes independentes para julgar o caso do padre Marko Ivan Rupnik.

O famoso artista, teólogo e pregador esloveno, autor de grandes painéis em mosaicos de arte sacra, espalhados por diversas igrejas, santuários e capelas (incluindo em Portugal), é acusado de abusos psicológicos e sexuais sobre mulheres adultas consagradas.

Em 2020, o tribunal vaticano reconheceu a excomunhão (latae sententiae) do então jesuíta por um caso de relações sexuais sobre uma religiosa noviça em contexto abusivo. Poucas semanas depois, a pena viria a ser retirada, sem mais explicações. Em 2022, surgiram novas denúncias de abuso sobre mulheres consagradas que estavam na dependência de Rupnik (membros do Centro Aletti que o artista dirigia), mas o Dicastério para a Doutrina da Fé, considerou que os factos tinham prescrito.

Neste contexto, o padre Rupnik foi expulso da Companhia de Jesus, em 2023.

Jesuítas expulsam padre Rupnik, suspeito de abusos a freiras

Padre esloveno, autor de famosas obras artísticas (...)

E, nesse mesmo ano, após várias pressões e denúncias, o Papa Francisco confiou o caso ao Dicastério para a Doutrina da Fé, tendo revogado a prescrição dos referidos factos, “para consentir o prossecução de um processo”.

O comunicado desta segunda-feira refere que o colégio dos juízes “é composto por mulheres e clérigos que não pertencem ao Dicastério para a Doutrina da Fé", nem exercem qualquer cargo em Dicastérios da Cúria Romana.

“Tudo isto com o fim de melhor garantir, como em qualquer processo judicial, a autonomia e a independência do referido Tribunal”, lê-se no texto.

  Noticiário das 15h
  • 13 out, 2025
