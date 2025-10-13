D. José Ornelas pede atenção aos mais pobres e aos imigrantes

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, espera que o novo ciclo político, marcado por mudanças significativas em várias autarquias, possa levar a uma maior solidariedade.

“Que este período novo, que também começámos neste país, com as eleições, possa levar, de facto, uma atenção particular àqueles que sofrem, àqueles que vêm de longe e que precisam de acolhimento específico, a todos aqueles e aquelas que estão connosco sintam esta fraternidade”, apontou.

No final da peregrinação de outubro, D. José Ornelas destacou também os avanços significativos rumo à paz no Médio Oriente.

“Temos notícias encorajantes e sinais de paz para Gaza”, disse, assegurando que “Gaza está no nosso coração”.

“E pedimos à Mãe do Céu que estes sinais continuem e persistam para que se possa conseguir uma paz duradoura, justa e na dignidade para todos aqueles que fazem parte daquela Terra Santa e agora martirizada e destruída. E que a ajuda e a solidariedade de todos, com a nossa oração, possa verdadeiramente chegar à paz”, completou.

O bispo de Leiria-Fátima recordou, ainda, os conflitos em Cabo Delgado, Sudão e Ucrânia e pediu a Maria o dom da paz para todos.

“A guerra em Cabo Delgado não nos sai do radar do nosso coração, da nossa solidariedade fraterna e da nossa oração à Mãe da Igreja, para que olhe para estes seus filhos e a todos nos conceda a paz”, declarou.

“Pedimos, também, o dom da paz para tantas outras situações, como a Ucrânia, como o Sudão, como tantas outras partes do mundo onde esta paz faz falta. Que Maria Nossa Mãe nos acompanhe e que a todos nos dê um coração de sermos ao serviço, de estarmos ao serviço da paz, da dignidade e de um futuro melhor para toda a humanidade”, concluiu.