Papa apela ao contributo dos católicos para ajudar ação missionária da Igreja

“As vossas orações e o vosso apoio ajudam a espalhar o Evangelho, a apoiar programas pastorais e de catequese, a construir novas igrejas e a cuidar das necessidades de saúde e educação dos nossos irmãos e irmãs nos territórios de missão”, sublinha a mensagem num vídeo partilhado aos jornalistas.

O Papa sublinha que esta celebração quase centenária é uma ocasião em que toda a Igreja se une em solidariedade e oração pelos missionários.

“Quando fui padre e depois bispo missionário no Peru, vi com os meus próprios olhos como a fé, a oração e a generosidade vividas neste dia podem transformar comunidades inteiras” , refere Leão XIV, numa mensagem para o 99.º Dia Mundial das Missões.

O Papa lançou esta segunda-feira um apelo ao contributo dos católicos para ajudar ação missionária da Igreja , recordando a sua própria experiência como religioso no Peru.

Leão XIV recorda o tema escolhido para a celebração deste ano, pelo Papa Francisco, “Missionários de esperança entre os povos”, em ligação com o Jubileu.

“Renovemos o nosso compromisso alegre de levar Jesus Cristo, nossa Esperança, até aos confins da terra. Obrigado por tudo o que vão fazer para me ajudar a apoiar os missionários em todo o mundo”, conclui.

A 5 de outubro, encerrando o Jubileu do Mundo Missionário e dos Migrantes, no Vaticano, o Papa tinha falado “nova era missionária” na Igreja, que passa por acolher quem chega de longe.

“Os barcos que esperam avistar um porto seguro onde parar e os olhos cheios de angústia e esperança, que procuram terra firme onde desembarcar, não podem e não devem encontrar a frieza da indiferença ou o estigma da discriminação”, disse, na homilia da Missa a que presidiu na Praça de São Pedro.

Na última mensagem que assinou o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco tinha pedido uma “nova estação evangelizadora”, a partir da “grande esperança” cristã, lembrando que “a pertença à Igreja nunca é uma realidade adquirida”.

“Na sociedade moderna, a pertença à Igreja nunca é uma realidade adquirida de uma vez para sempre. Por isso, a ação missionária de transmitir e formar a maturidade da fé em Cristo é ‘o paradigma de toda a obra da Igreja’”, refere o documento.