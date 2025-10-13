Porto. Pastoral Universitária da Asprela realiza encontro de início de ano letivo

A Pastoral Universitária da Asprela, na Diocese do Porto, vai realizar o “primeiro grande evento” do Ano Letivo 2025/2026, no dia 15 de outubro, no jardim em frente ao Campus de São João, a partir das 16h30.

“O jardim em frente ao Campus de S. João vai transformar-se num espaço de música, fé e muita alegria”, assinala a Pastoral Universitária da Asprela, na divulgação deste encontro, nas suas páginas nas redes sociais.

O programa do “primeiro grande” encontro do novo ano letivo que já começou, segundo o cartaz enviado à Agência ECCLESIA, pelos Franciscanos Capuchinhos do Amial (Porto), começa às 16h30, com um concerto da ‘Banda B&D’.

Depois, os estudantes universitários, comunidades académica e participantes, são convidados para uma Missa Campal, às 18h00, antes da atuação do ‘Hakuna Group Music’, a partir das 18h45.

“Traz os teus amigos, a tua boa disposição e vem viver uma tarde diferente com boa música, partilha e um ambiente onde a fé e a amizade se encontram”, convida a Pastoral Universitária da Asprela, da Diocese do Porto.