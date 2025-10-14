Menu
Arquidiocese de Braga lança formação para agentes pastorais sobre prevenção e cultura do cuidado

14 out, 2025 - 11:31 • Olímpia Mairos

A+ / A-

A Arquidiocese de Braga, através da sua Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, promove uma nova edição da formação “Prevenir + Proteger = Servir – Chamados e enviados para cuidar”, dirigida a sacerdotes, catequistas, animadores, dirigentes do CNE, voluntários e responsáveis de IPSS.

Trata-se de um percurso de sensibilização e capacitação, desenvolvido em colaboração com o Serviço de Proteção e Cuidado da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, que será realizado presencialmente nos 13 arciprestados ao longo dos próximos meses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a organização, os objetivos da iniciativa visam sensibilizar para todas as formas de violência e abuso (sexual, psicológico, espiritual, etc.), refletir sobre atitudes e compromissos a partir do Código de Conduta da Arquidiocese, capacitar para a prevenção, identificação e ação em situações de suspeita ou denúncia e promover uma cultura do cuidado e da corresponsabilidade nas comunidades paroquiais.

A iniciativa nasce da consciência de que a prevenção é o primeiro passo para a proteção, e de que todos — na Igreja e na sociedade — são chamados a cuidar das pessoas mais vulneráveis, criando ambientes seguros e saudáveis.

“Desejamos que cada participante se sinta chamado a um tempo de formação e partilha, mas sobretudo enviado a prevenir, proteger, cuidar e servir”, afirma a comissão.

As formações têm a duração de quatro horas, realizam-se em ambiente de proximidade e diálogo, e incluem momentos práticos e partilhas de experiências. A inscrição é obrigatória e gratuita, devendo ser efetuada através do site da arquidiocese.

Calendário das formações já confirmadas

  • Amares e Terras de Bouro — 25 de outubro, 9h00–13h00, Auditório Cónego Ferreira (Amares)
  • Terras de Bouro — 8 de novembro, 9h00–13h00, Auditório de Moimenta
  • Fafe — 15 de novembro, 9h00–13h00, Igreja do Sagrado Coração de Jesus
  • Braga — 22 de novembro, 9h00–13h00 e 14h30–18h30, Auditório do Colégio D. Diogo de Sousa
  • Cabeceiras de Basto — 23 de novembro, 15h00–19h00, Centro Pastoral de Refojos
  • Vila Verde — 31 de janeiro, 9h00–13h00 (local a confirmar)
  • Vieira do Minho — 7 de fevereiro, 9h00–13h00, Auditório de Vieira do Minho
  • Vila do Conde / Póvoa de Varzim — 15 de fevereiro, 15h00–19h00, Auditório Paroquial de Caxinas

As restantes datas — Barcelos, Celorico de Basto, Esposende, Famalicão, Guimarães e Póvoa de Lanhoso — serão divulgadas em breve no site oficial da Arquidiocese.

