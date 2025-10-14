Papa no Quirinal renova apelo à paz e pede reforços a favor da família

O Papa Leão XIV foi recebido esta manhã, com honras de Estado, pelo presidente italiano Sergio Matarella, no Palácio do Quirinal. Ambos sublinharam as boas relações entre o Estado do Vaticano e a República italiana e manifestaram o seu compromisso pela paz, pelo multilateralismo e preocupação pelo futuro das novas gerações.

"São numerosas as guerras que devastam o nosso planeta e, ao ver as imagens, ler as notícias, ouvir as vozes, encontrar as pessoas que são dolorosamente atingidas, ecoam fortes e proféticas as palavras dos meus antecessores", disse o Papa, que aproveitou para citar algumas advertências contra a guerra feitas por Bento XV, João XXIII e Paulo VI.

"Olhemos para os rostos daqueles que são devastados pela ferocidade irracional de quem, sem piedade, planeia a morte e a destruição”, afirmou.

“Renovo, portanto, o apelo veemente para que se continue a trabalhar pelo restabelecimento da paz em todas as partes do mundo e para que se cultivem e promovam cada vez mais os princípios de justiça, equidade e cooperação entre os povos, que são a sua base indispensável", disse também o Papa.

Leão XIV manifestou apreço pelo empenho do Governo italiano ao enfrentar as dificuldade ligadas à guerra e à miséria, nomeadamente em relação às crianças de Gaza e à colaboração com o Hospital Bambino Gesù. “Trata-se de contribuições fortes e eficazes para a construção de uma convivência digna, pacífica e próspera para todos os membros da família humana.”

Família e defesa da vida

Face à queda significativa da natalidade na Europa, o Papa pediu exige um maior compromisso na promoção de escolhas a favor da família, dos seus esforços, na promoção dos seus valores e proteção das suas necessidades e direitos.

“‘Pai’, ‘mãe’, ‘filho’, ‘filha’, ‘avô', ‘avó’ são, na tradição italiana, palavras que expressam e suscitam naturalmente sentimentos de amor, respeito e dedicação, às vezes heróica, ao bem da comunidade doméstica e, portanto, de toda a sociedade”, frisou.

O Papa sublinhou ainda a importância de garantir a todas as famílias o apoio indispensável de um trabalho digno, em condições justas e com atenção às necessidades relacionadas com a maternidade e a paternidade.

“Neste contexto inscreve-se a importância fundamental, a todos os níveis, do respeito e da proteção da vida, em todas as suas fases, desde a concepção até à velhice, até ao momento da morte. Espero que esta sensibilidade continue a crescer, também no que diz respeito à acessibilidade aos cuidados médicos e aos medicamentos, de acordo com as necessidades de cada um”, frisou.

Aprofundar a identidade para saber discernir

Leão XIV também alertou para “uma certa tendência, nos dias de hoje, de não valorizar suficientemente, em vários níveis, os modelos e valores amadurecidos ao longo dos séculos que marcam nossa identidade cultural, chegando mesmo, às vezes, a pretender apagar sua relevância histórica e humana”.

E, citando Ratzinger, acrescentou: “Não desprezemos o que nossos pais viveram e nos transmitiram, mesmo à custa de grandes sacrifícios. Não nos deixemos fascinar por modelos massificantes e fluidos, que promovem apenas uma aparência de liberdade, para depois tornar as pessoas dependentes de formas de controle como as modas do momento, as estratégias comerciais ou outras”.

Por fim, Leão XIV afirmou que “ter no coração a memória daqueles que nos precederam, valorizar as tradições que nos levaram a ser o que somos é importante para olhar para o presente e para o futuro com consciência, serenidade, responsabilidade e sentido de perspetiva”

