Papa no Quirinal renova apelo à paz e pede reforços a favor da família

O Papa Leão XIV foi recebido esta terça-feira, com honras de Estado, pelo presidente italiano Sergio Matarella, no Palácio do Quirinal. Ambos sublinharam as boas relações entre o Estado do Vaticano e a República italiana e manifestaram o seu compromisso pela paz, pelo multilateralismo e preocupação pelo futuro das novas gerações. "São numerosas as guerras que devastam o nosso planeta e, ao ver as imagens, ler as notícias, ouvir as vozes, encontrar as pessoas que são dolorosamente atingidas, ecoam fortes e proféticas as palavras dos meus antecessores", disse o Papa, que aproveitou para citar algumas advertências contra a guerra feitas por Bento XV, João XXIII e Paulo VI. "Olhemos para os rostos daqueles que são devastados pela ferocidade irracional de quem, sem piedade, planeia a morte e a destruição”, afirmou.



“Renovo, portanto, o apelo veemente para que se continue a trabalhar pelo restabelecimento da paz em todas as partes do mundo e para que se cultivem e promovam cada vez mais os princípios de justiça, equidade e cooperação entre os povos, que são a sua base indispensável", disse também o Papa. Leão XIV manifestou apreço pelo empenho do Governo italiano ao enfrentar as dificuldade ligadas à guerra e à miséria, nomeadamente em relação às crianças de Gaza e à colaboração com o Hospital Bambino Gesù. “Trata-se de contribuições fortes e eficazes para a construção de uma convivência digna, pacífica e próspera para todos os membros da família humana.” Família e defesa da vida Face à queda significativa da natalidade na Europa, o Papa pediu exige um maior compromisso na promoção de escolhas a favor da família, dos seus esforços, na promoção dos seus valores e proteção das suas necessidades e direitos. “‘Pai’, ‘mãe’, ‘filho’, ‘filha’, ‘avô', ‘avó’ são, na tradição italiana, palavras que expressam e suscitam naturalmente sentimentos de amor, respeito e dedicação, às vezes heróica, ao bem da comunidade doméstica e, portanto, de toda a sociedade”, frisou. O Papa sublinhou ainda a importância de garantir a todas as famílias o apoio indispensável de um trabalho digno, em condições justas e com atenção às necessidades relacionadas com a maternidade e a paternidade.

