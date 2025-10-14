Patriarca de Lisboa saúda novos autarcas e apela a serviço político ao bem comum

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, dirigiu uma mensagem de saudação a todos os recém-eleitos para os órgãos autárquicos, destacando o valor do compromisso público e o sentido de serviço à comunidade que deve orientar a missão política.

“Quero, antes de mais, saudar cordialmente todos os que foram eleitos para servir as nossas comunidades no governo local. A todos manifesto o meu apreço pela disponibilidade e generosidade com que se dispuseram a dedicar tempo, talento e esforço ao bem comum”, afirmou o patriarca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na sua mensagem, D. Rui Valério expressou ainda gratidão a todos os cidadãos que participaram no processo eleitoral, quer como candidatos, quer através do exercício do voto, considerando este gesto “sinal de corresponsabilidade cívica e amor à terra onde vivemos”.

Sublinhando o papel nobre da política, recordou o ensinamento da Doutrina Social da Igreja, segundo o qual “a missão política é uma das formas mais elevadas de caridade”. E acrescentou: “O verdadeiro poder não se mede pelo domínio, mas pela capacidade de servir”.

“Governar é cuidar: é escutar as pessoas, procurar o bem de todos, especialmente dos mais esquecidos”, explicou.

O patriarca manifestou confiança de que os novos eleitos “assumirão o seu mandato com espírito de serviço, de diálogo e de proximidade, construindo uma sociedade mais justa, fraterna e solidária”.

Num tom mais reflexivo, advertiu que “vivemos um momento decisivo para a nossa sociedade ocidental”, em que “as mudanças culturais e sociais desafiam-nos a reafirmar, com coragem e esperança, os valores que sustentam a vida em comum: a dignidade inviolável de cada pessoa humana, o valor insubstituível da família, a atenção aos mais pobres e fragilizados e o cuidado pela casa comum que Deus nos confiou”.

“Que o serviço político seja sempre expressão deste compromisso, ao serviço da paz, da justiça e da esperança”, apontou.

Concluindo a saudação, o patriarca de Lisboa pediu a bênção de Deus para todos os eleitos, afirmando: “Rezo por todos vós e peço a Deus que a todos abençoe”.