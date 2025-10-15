“Dentro da luz”. Curso de três dias oferece itinerário para compreender a mensagem de Fátima

Estão abertas as inscrições para a 19.ª edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima, que decorrerá de 24 a 26 de outubro de 2025, no Centro Pastoral de Paulo VI, no Santuário de Fátima. A formação será orientada pela Irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da Causa de Canonização da irmã Lúcia e religiosa da Aliança de Santa Maria.

Destinado a todos os que desejam aprofundar a espiritualidade de Fátima — em especial agentes pastorais e membros de movimentos marianos —, o curso “Dentro da luz. Um itinerário para compreender a mensagem de Fátima” oferece uma visão ampla e integrada da mensagem de Fátima, apresentada como mensagem de paz e de esperança para toda a humanidade.

O primeiro dia será dedicado a um enquadramento teológico das aparições, abordando o significado das mariofanias e o valor permanente de Fátima para a Igreja e o mundo.