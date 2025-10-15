Menu
  • Noticiário das 10h
  • 15 out, 2025
Santuário de Fátima

“Dentro da luz”. Curso de três dias oferece itinerário para compreender a mensagem de Fátima

15 out, 2025 - 10:21 • Olímpia Mairos

Formação acontece no fim de semana de 24 a 26 de outubro e será orientado pela irmã Ângela Coelho.

Estão abertas as inscrições para a 19.ª edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima, que decorrerá de 24 a 26 de outubro de 2025, no Centro Pastoral de Paulo VI, no Santuário de Fátima. A formação será orientada pela Irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da Causa de Canonização da irmã Lúcia e religiosa da Aliança de Santa Maria.

Destinado a todos os que desejam aprofundar a espiritualidade de Fátima — em especial agentes pastorais e membros de movimentos marianos —, o curso “Dentro da luz. Um itinerário para compreender a mensagem de Fátima” oferece uma visão ampla e integrada da mensagem de Fátima, apresentada como mensagem de paz e de esperança para toda a humanidade.

O primeiro dia será dedicado a um enquadramento teológico das aparições, abordando o significado das mariofanias e o valor permanente de Fátima para a Igreja e o mundo.

Ao longo das sete sessões, que se distribuem por três dias, os participantes serão convidados a aprofundar os elementos fundamentais das aparições na Cova da Iria, a mensagem transmitida por Nossa Senhora e o perfil espiritual dos videntes.

Durante o curso, serão apresentados os acontecimentos e protagonistas das aparições, destacando-se a centralidade trinitária de Deus na mensagem de Fátima e a adoração eucarística como convite a uma atitude oblativa.

O programa inclui ainda reflexões sobre Maria como intercessora e expressão da presença materna de Deus, a importância do rosário, o Coração Imaculado de Maria como sinal da compaixão divina, a pedagogia do segredo — do medo à esperança, a reparação como participação na ação salvífica de Deus, e a consagração como gesto de entrega e acolhimento.

