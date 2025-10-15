Menu
  Noticiário das 10h
  15 out, 2025
audiência geral

Papa Leão XIV: ​“Não fomos criados para a falta, mas para a plenitude”

15 out, 2025 - 10:00 • Aura Miguel

"Só Jesus, morto e ressuscitado, responde às perguntas mais profundas do nosso coração."

O Papa Leão XIV refletiu esta quarta-feira sobre o modo como a luz da Páscoa transforma a experiência humana por dentro.

“Vivemos vidas ocupadas, concentramo-nos para obter resultados e até alcançamos objetivos elevados e prestigiados. Por outro lado, continuamos suspensos, precários, à espera de sucessos e reconhecimentos que tardam em chegar ou nunca chegam”, disse durante a tradicional catequese semanal.

Nesta situação paradoxal, em que gostaríamos de ser felizes, mas sem o conseguimos de forma consistente e sem sombras, o Papa acrescentou: “Aceitamos as nossas limitações e, ao mesmo tempo, o desejo irreprimível de tentar superá-las. Sentimos, no fundo, que nos falta sempre algo."

Leão XIV sublinhou que, “não fomos criados para a ‘falta’, mas para a ‘plenitude’, para gozar a vida e a vida em abundância”, garantindo que “este desejo abismal do nosso coração pode encontrar a sua resposta final não nos cargos, nem no poder, nem nas posses, mas na certeza de que há Alguém que garante este impulso constitutivo da nossa humanidade".

"Só Jesus, morto e ressuscitado, responde às perguntas mais profundas do nosso coração”, prosseguiu, porque se torna nosso companheiro nesta viagem, muitas vezes cansativa, dolorosa e misteriosa.

“Caminhar com Ele ao nosso lado significa experimentar sermos sustentados, apesar de tudo, saciados e fortalecidos nas provações e nas dificuldades que, como pedras pesadas, ameaçam bloquear ou descarrilar a nossa história”, concluiu.

