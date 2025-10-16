Candidaturas abertas: Fundação Jornada lança primeiro programa de apoio a projetos de jovens

A Fundação Jornada abriu esta quinta-feira as candidaturas para o seu primeiro programa de apoio a projetos criados por jovens ou direcionados a jovens residentes em Portugal, com idades entre os 15 e os 35 anos.

Com uma dotação total de 360 mil euros, o programa — intitulado "Jovens, agentes de Esperança" — pretende incentivar a participação ativa da juventude na sociedade, promovendo iniciativas que contribuam para o bem comum. As candidaturas decorrem até 16 de dezembro de 2025.

A Fundação pretende apoiar projetos nas áreas da educação, espiritualidade, cidadania, saúde mental e sustentabilidade, reconhecendo o papel dos jovens como protagonistas de transformação social. Podem concorrer tanto jovens individuais como entidades que desenvolvam iniciativas destinadas a este público.

Cada projeto poderá receber um financiamento entre 10 mil e 30 mil euros, de acordo com a qualidade e relevância da proposta apresentada.

As candidaturas são feitas exclusivamente online, através do portal oficial, onde estão disponíveis o regulamento, o formulário de inscrição e um guia de apoio ao preenchimento.

A Fundação Jornada é uma instituição privada sem fins lucrativos dedicada à promoção do desenvolvimento humano, social e cultural dos jovens. Inspirada pelos valores do Evangelho, é herdeira do legado da Fundação JMJ 2023, responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude que trouxe o Papa Francisco a Portugal.