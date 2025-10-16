​Papa Leão XIV: "A fome no mundo é uma aberração ética, uma culpa histórica"

O Papa Leão XIV usou, esta quinta-feira, palavras fortes para denunciar que a fome no mundo é “sinal evidente de uma insensibilidade imperante, de uma economia sem alma”.

Convidado para discursar na sede da FAO, que celebra o seu 80º aniversário neste Dia Mundial da Alimentação, o Papa afirmou: “Num tempo em que a ciência prolongou a esperança de vida, a tecnologia aproximou os continentes e o conhecimento abriu horizontes outrora inimagináveis, permitir que milhões de seres humanos vivam - e morram - vítimas da fome, é um fracasso colectivo, uma aberração ética, uma culpa histórica”.

Seiscentos e setenta e três milhões de pessoas em todo o mundo vão dormir sem comer. E outros dois mil e trezentos milhões não conseguem pagar alimentos nutricionalmente adequados. “Estes números não podem ser considerados meras estatísticas: por detrás de cada um destes números, está uma vida destruída, uma comunidade vulnerável; há mães incapazes de alimentar os seus filhos”, sublinhou o Santo Padre.

Leão XIV lamentou que, nos actuais cenários de conflito, se utilizem alimentos como arma de guerra, contrariando todo o trabalho de sensibilização realizado pela FAO nas últimas oito décadas, e denunciou “o uso contínuo desta estratégia cruel que condena homens, mulheres e crianças à fome, negando-lhes o direito mais elementar: o direito à vida”.

O Papa alertou no entanto, que "o silêncio daqueles que morrem de fome clama na consciência de todos, mesmo que seja frequentemente ignorado, silenciado ou distorcido. Não podemos continuar assim, uma vez que a fome não é o destino do homem, mas a sua ruína”.

Apáticos perante o espetáculo macabro da fome?

Outra das preocupações do Papa é o risco de nos tornarmos “testemunhas apáticas de uma violência dilacerante, quando, na realidade, as tragédias humanitárias bem conhecidas por todos deveriam impelir-nos a ser artesãos de paz, munidos do bálsamo curativo que as feridas abertas no próprio coração da humanidade requerem”.

Para Leão XIV, “esta hemorragia deve atrair imediatamente a nossa atenção e levar-nos a redobrar a nossa responsabilidade individual e coletiva, despertando da letargia fatal em que estamos mergulhados. O mundo não pode continuar a assistir a espetáculos tão macabros como os que se desenrolam em muitas regiões da Terra. Devemos pôr-lhes termo o mais rapidamente possível”.

Neste contexto, a importância do multilateralismo é decisiva “face às tentações nefastas que tendem a afirmar-se como autocráticas num mundo multipolar e cada vez mais interligado”.

Leão XIV pede maior cooperação internacional, não só para identificar estratégias ou fazer diagnósticos detalhados, para que as vozes dos países mais pobres “sejam ouvidas sem filtros, que as suas deficiências sejam verdadeiramente reconhecidas (…), sem lhes impor soluções fabricadas em escritórios distantes, em reuniões dominadas por ideologias que muitas vezes ignoram culturas ancestrais, tradições religiosas ou costumes profundamente enraizados na sabedoria dos mais velhos".

Pôr o dedo nas feridas, sem fechar os olhos

O Papa também pôs o dedo nas actuais feridas da humanidade, ao confrontar os líderes presentes nesta assembleia da FAO.

“Como podemos esquecer todos os condenados à morte e ao sofrimento na Ucrânia, em Gaza, no Haiti, no Afeganistão, no Mali, na República Centro-Africana, no Iémen e no Sudão do Sul, para citar apenas alguns dos lugares do planeta onde a pobreza se tornou o pão de cada dia de tantos dos nossos irmãos e irmãs? A comunidade internacional não pode fechar os olhos. Devemos fazer da sua dor a nossa. Não podemos aspirar a uma vida social mais justa se não estivermos dispostos a libertar-nos da apatia que justifica a fome como se fosse uma música de fundo habitual, um problema insolúvel ou simplesmente uma responsabilidade alheia."

“Não podemos pedir aos outros que actuem se nós próprios não cumprirmos os nossos compromissos. Com a nossa omissão, tornamo-nos cúmplices na promoção da injustiça. Não podemos esperar um mundo melhor, um futuro risonho e pacífico, se não estivermos dispostos a partilhar o que nós próprios recebemos. Só assim poderemos afirmar - com verdade e coragem - que ninguém ficou para trás”, rematou Leão XIV.