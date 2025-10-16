Menu
  Noticiário das 19h
  16 out, 2025
Relatório do Vaticano: CEP vai implementar mais recomendações sobre abusos e proteção de menores

16 out, 2025 - 19:26 • Ricardo Vieira, com redação

Bispos portugueses reconhecem que ainda "há muito trabalho a fazer", mas garantem que "há uma consciência nova e transversal de intolerância face ao abuso e de responsabilização" dos autores destes crimes.

A+ / A-

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já está a implementar algumas das recomendações do Vaticano em matéria de proteção de menores e combate aos abusos sexuais na Igreja Católica.

Os bispos portugueses dizem, em comunicado enviado à Renascença, que vão analisar “cuidadosamente” as recomendações do relatório da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores (CPPM) do Vaticano.

A CEP garante que muitas das recomendações do Vaticano estão "em curso e outras em elaboração para apresentação pública em breve".

A Conferência Episcopal enumera iniciativas já realizadas, como o apoio espiritual, psicológico e psiquiátrico às vítimas, a criação de programas de prevenção e de estruturas de denúncia a nível nacional e diocesano, bem como a criação de centros de escuta para as vítimas.

Igreja quer simplificar procedimentos para afastamento de envolvidos em abusos

Vaticano

Igreja quer simplificar procedimentos para afastamento de envolvidos em abusos

Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores div(...)

Os bispos portugueses reconhecem que ainda "há muito trabalho a fazer", mas garantem que "há uma consciência nova e transversal de intolerância face ao abuso e de responsabilização" dos autores destes crimes, e reafirmam a "determinação em continuar a cuidar de uma Igreja onde nenhuma forma de abuso seja tolerada".

O relatório anual da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores do Vaticano, divulgado esta quinta-feira, faz 13 recomendações à CEP.

Entre vários pontos, lamenta a falta de resposta dos bispos portugueses, antes da visita ad Limina de 2024, ao seu questionário sobre proteção de menores, e pede que, após três anos, a Igreja em Portugal publique proativamente os critérios de avaliação do Grupo Vita.

O relatório defende “o desenvolvimento e a implementação de um mecanismo de auditoria robusto” que integre vítimas e sobreviventes no desenvolvimento de políticas e apela a “uma recolha robusta de dados por parte das comissões diocesanas para promover uma cultura de transparência e a responsabilidade baseada em dados”.

Tópicos
