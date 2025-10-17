Percentagem mundial de católicos aumentou, informa Vaticano

A Agência Fides, do Vaticano, divulgou esta sexta-feira os números mais recentes da Igreja Católica no mundo, e informa que a percentagem mundial de católicos é de 17,8%, mais +0,1, em relação ao ano anterior.

“A percentagem de católicos na população mundial aumentou ligeiramente (+0,1) em relação ao ano anterior, atingindo 17,8%. Se considerarmos cada continente individualmente, as variações deste dado em relação ao levantamento anterior são mínimas”, explica a Agência Fides, no relatório enviado esta sexta-feira, 17 de outubro, à Agência Ecclesia.

Segundo as ‘Estatísticas da Igreja Católica 2025’, o número de católicos era de 1.405.454.000 pessoas, com um aumento total de 15.881.000 católicos em relação ao ano anterior, uma “percentagem 17,8% (+0,1)”, a 30 de junho de 2023, um aumento nos cinco continentes, “incluindo a Europa, onde se inverte” a queda registada na pesquisa anterior, quando existiu “uma diminuição do número de católicos em 2022 em relação a 2021”.

Especificando por continentes, o relatório indica que o aumento de católicos foi “mais acentuado” em África (+8.309.000) e na América (+5.668.000), como nos anos anteriores, seguindo-se a Ásia (+954.000), a Europa (+740.000) e a Oceânia (+210.000). Em percentagens, o números de católicos nos cinco continentes é: África – 19,8% (+0,1%); América 64.2% (+0,1%); Ásia 3,3% (0); Europa 39.6 % (+0,1%); 25,9% (-01%).

Neste mesmo período, a 30 de junho de 2023, a população mundial era de 7.914.582.000 (+75.639.000), uma “tendência positiva se confirma em todos os continentes, incluindo a Europa”.

A Agência Fides divulgou estas estatísticas no contexto do Dia Mundial das Missões 2025, a 99.ª edição que a Igreja Católica celebra no mês ‘Outubro Missionário’, este ano, no próximo domingo, 19 de outubro.

O número total de padres no mundo “continua a diminuir”, são menos 734 em relação ao levantamento anterior, totalizando 406.996, a Europa registou novamente “uma diminuição significativa” (-2.486), seguida pela América (-800), e da Oceânia (-44), e continua a tendência de subida, “aumentos significativos” de sacerdotes, em África (+1451) e na Ásia (+1145).

“Os sacerdotes diocesanos no mundo diminuíram globalmente, em 429, atingindo o número de 278.742; também diminuíram os sacerdotes religiosos, são 128.254 (-305)”, especifica o relatório que registou um aumento de bispos no mundo, são mais 77, num total de 5430, mais (84) bispos diocesanos (4258), e menos (7) bispos religiosos (1172).

O relatório com as ‘Estatísticas da Igreja Católica 2025’ revela que os diáconos permanentes no mundo continuam a aumentar, são mais 1234, num total de 51433: “O aumento é registrado na América (+1257) e na Oceânia (+57), registam-se ligeiras quedas na Ásia (-1), África (-3) e Europa (-27)”.

Os religiosos não sacerdotes também “diminuíram em 666”, são 48748, apenas registou-se o seu aumento em África (+107), Europa (-308), na América (-293), na Ásia (-196) e na Oceânia (-46), e “confirmou-se a tendência global de diminuição” no número de religiosas, são menos 9730 (589423) – Europa (-7.338), América (-4.066) e Oceânia (-251) – e aumento em África (+1.804) e na Ásia (+46).

O número de seminaristas maiores, diocesanos e religiosos, “também diminuiu” na última pesquisa anual realizada, são 106.495 em todo o planeta (no ano anterior eram 108.481), e o número total de seminaristas menores, diocesanos e religiosos, “também diminuiu, atingindo 95.021 (-140)”.

Já no setor da educação e da formação a nível mundial, a Igreja Católica administra 74.550 jardins-de-infância, 102.455 escolas primárias, 52.085 escolas secundárias e 2.688.625 estudantes frequentam institutos superiores e 4.468.875 estudantes universidades ligadas à Igreja Católica.

A Agência Fides informa que são 103.951 as instituições de saúde, caridade e assistência administradas pela Igreja Católica no mundo: 5.377 hospitais, 13.895 dispensários; 504 leprosários; 15.566 lares para idosos, doentes crónicos e deficientes; 10.858 creches; 10.827 consultórios matrimoniais; 3.147 centros de educação ou reeducação social, e 35.184 instituições de outro tipo.