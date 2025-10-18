Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

padre Peter Stilwell

Proibir a burca? "É uma lei para um problema que não existe" em Portugal

18 out, 2025 - 01:33 • Marisa Gonçalves , com redação

Diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa critica a proibição aprovada no Parlamento. "Não tem nenhuma aplicação prática em Portugal", afirma o padre Peter Stilwell.

A+ / A-
Lei da burca "é uma falsa questão" em Portugal, diz padre Peter Stilwell

O Chega procura legislar para uma realidade que não existe, afirma o padre Peter Stilwell sobre a aprovação, no Parlamento, de um projeto de lei para proibir a utilização de burca em espaços públicos, invocando os direitos das mulheres e questões de segurança.

Em declarações à Renascença, o diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa entende que são maiores as razões políticas que estão na base desta iniciativa, após os resultados das eleições autárquicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Pergunto-me sobre a ocasião, porque é que isto surge assim de repente? E a minha reação imediata é que o Chega teve uma má votação nas autárquicas e precisava de ter alguma coisa que entretesse os jornalistas e os espetadores durante um ciclo noticiário”, afirma.

Sheik Munir e a proibição da burca: "Cresceu um pouco a islamofobia"

Imigração

Sheik Munir e a proibição da burca: "Cresceu um pouco a islamofobia"

Líder Mesquita Islâmica Central de Lisboa lembra q(...)

O padre Peter Stillwell considera que a lei da burca “não tem nenhuma aplicação prática em Portugal”.

“Ninguém em Portugal utiliza burcas, das comunidades que eu conheço e com quem tenho falado. É uma falsa questão. É uma lei para um problema que não existe”, defende.

O teólogo entende que não é justificável invocar razões de segurança para proibir o uso no espaço público de vestuário que cubra o rosto das mulheres.

“É um pouco o receio desta ideia de que possa haver gente no nosso elevador que a gente não sabe quem é que está atrás da máscara. Portanto, há uma sensibilidade ao nível da opinião pública, mas não há uma realidade no terreno que justifique uma lei”, reforça.

Parlamento aprova proibição de burca. Que penas estão previstas?

Explicador Renascença

Parlamento aprova proibição de burca. Que penas estão previstas?

As multas vão dos 200 euros aos quatro mil, depend(...)

O diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa considera que este é um falso problema.

“Normalmente, a gente avança com leis quando há problemas para tratar, não é? E o país tem mil problemas para tratar e esse não é um deles.”

O diploma a proibir a burca foi aprovado no Parlamento, na generalidade, um dia depois de o Presidente da República promulgar a nova versão da Lei dos Estrangeiros e quando está em cima da mesa uma alteração à Lei da Nacionalidade.

O padre Peter Stilwell considera que a proibição da burca está associada ao discurso anti-imigração, nomeadamente de pessoas oriundas de países de maioria muçulmana.

“Ligar isso à imigração, a práticas e costumes diferentes, enfim, assustamo-nos todos, a sociedade vai toda mudar. A realidade da sociedade é que ela está a mudar e as pessoas têm sempre medo da mudança, mas a mudança faz parte da vitalidade das sociedades. Portanto, levantar este espectro são falsas questões, é criar problemas onde eles não existem”, conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)